GP Bahrain, Leclerc: “Buone qualifiche, ma Red Bull ha un buon margine”

Nella prima qualifica dell’anno, Leclerc ha chiuso due decimi dall’olandese della Red Bull, dopo delle sessioni di prove libere non del tutto soddisfacenti

GP del Bahrain, prima qualifica, prima pole di Max Verstappen…e prima “prima fila” per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari non è riuscito a soffiare la testa della classifica all’olandese della Red Bull, ma è stato autore comunque di una qualifica piuttosto solida. Dopo aver arrancato nel corso delle prove libere e nella Q1 odierna, Leclerc ha trovato le condizioni e il giro giusti per ottenere un buon risultato, nonostante sia consapevole della superiorità della Red Bull.

Per il monegasco il secondo posto ottenuto nella prima sessione di qualifica, non è un risultato del tutto ottimale. Leclerc ha evidenziato di aver avuto un primo weekend piuttosto complesso e di non essere riuscito a mettere tutto insieme fin dal primo giro sul circuito del Sakhir. Tuttavia, nonostante la pole mancata, ha sottolineato di essere pronto a dare battaglia anche a Verstappen durante la gara di domani. Sebbene, come lui stesso ha ammesso, la Red Bull abbia ancora un enorme margine rispetto ai propri rivali.

ALLA RICERCA DELLE OPPORTUNITÀ NEL GP DEL BAHRAIN

“Sono un pochino deluso. Abbiamo fatto delle buone qualifiche ed è stato un weekend complesso fino a ora. Abbiamo cercato diverse cose nelle prove libere e poi ho trovato la condizione ideale in qualifica“, così si è aperto Leclerc al termine delle qualifiche del GP del Bahrain. “Il Q1 è stato un po’ complicato, purtroppo abbiamo dovuto mettere un nuovo set di soft che hanno compromesso un po’ il Q3, però sono state delle buone qualifiche e un buon inizio dell’anno. La situazione è migliore rispetto all’anno scorso e questo è positivo. Ora dobbiamo vedere il passo gara domani“.

Nonostante l’ottimismo rispetto all’inizio del 2023, il monegasco della Ferrari ha mantenuto i piedi per terra ed è ben consapevole che domani non avrà vita facile in gara. Probabilmente l’olandese della Red Bull avrà un passo decisamente superiore rispetto alle altre vetture in pista; tuttavia, Leclerc è pronto a cogliere qualsiasi opportunità per ottenere il miglior risultato possibile.

“Ho fiducia che abbiamo fatto un passo avanti, però dobbiamo aspettare e vedere domani quanto sia grande questo passo“, ha sottolineato il numero 16 della Ferrari al termine della qualifica. “Noi pensiamo che la Red Bull sia ancora davanti con un buon margine, almeno in gara. Però vedremo. Se ci saranno opportunità, domani, ovviamente io lotterò e poi vedremo come andrà“.