GP Bahrain, la prima griglia di partenza della stagione

I risultati dell’attesissima prima qualifica della stagione sono arrivati. Ecco la griglia di partenza del GP del Bahrain

Primo confronto “alla pari” per le monoposto 2024, tutte pronte per dare il massimo in qualifica. Con una Red Bull che sembra essere tornata una monoposto, Verstappen un essere umano e una distanza tra prestazioni millesimale, qualsiasi pronostico sembra essere azzardato. Ma la griglia di partenza dà dei buoni spunti per il GP del Bahrain del sabato. La prima delusione dell’anno arriva dalla Francia, sia per quanto riguarda il team che i piloti. Alpine si ritrova con i due crono peggiori del Q1, con Gasly (20) e Ocon (19) che partiranno dalla decima fila.

Poco meglio di loro fa Sargeant, che però abbandona le qualifiche un turno prima rispetto al compagno di squadra. Il cambio di nome non sembra far bene, poi, a Sauber, che non inizia al meglio la stagione, e porta a casa un misero diciassettesimo posto con Zhou e il sedicesimo con Bottas. Più azione e strategia nel Q2 che però costa caro a Racing Bulls. Il miglior pilota delle FP1, Daniel Ricciardo, non riesce infatti a superare il taglio, visto il crono da 14esima piazzola. Meglio Tsunoda, beffato all’ultimo dal crono di Hamilton.

Lasciano la sessione anche Stroll (P12), Albon (P13) e Magnussen (P15). Alonso si accontenta di un singolo tentativo, che gli permette di cominciare la gara in terza fila al fianco di Perez. Seguono le McLaren di Norris e Piastri, nonché un Hamilton un poco spento in nona posizione. Ottimo invece Hulkenberg che porta a casa l’ultimo posto della Q3 a bordo di una Haas. Sorprende e non sorprende la pole di Verstappen, meno marziano ma mai meno veloce. Top 3 di giovani 26enni: Russell terzo, in partenza dalla seconda fila insieme a Sainz, e Leclerc secondo che non fa la pole ma registra comunque il giro più veloce della sessione.

La griglia di partenza definitiva

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. George Russell

4. Carlos Sainz

5. Sergio Perez

6. Fernando Alonso

7. Lando Norris

8. Oscar Piastri

9. Lewis Hamilton

10. Nico Hulkenberg

11. Yuki Tsunoda

12. Lance Stroll

13. Alexander Albon

14. Daniel Ricciardo

15. Kevin Magnussen

16. Valteri Bottas

17. Guanyu Zhou

18. Logan Sargeant

19. Esteban Ocon

20. Pierre Gasly