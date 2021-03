GP Bahrain: le pagelle della prima gara!

Al termine del GP del Bahrain abbiamo stilato le pagelle della prima gara stagionale di Formula 1

Dopo una lunga pausa invernale, la Formula 1 è tornata e con lei anche il consueto appuntamento del lunedì. La prima gara dell’anno ci ha regalato le prime scintille in pista. Abbiamo assistito a numerosi colpi di scena e scontri davvero emozionanti. I veterani della Formula 1 si sono ritrovati a combattere tra loro e a confrontarsi con i giovani emergenti, che cercano di trovare il loro posto.

Sulla pista del Sakhir, Tsunoda ha conquistato i suoi primi punti in carriera e Alonso è tornato a guidare nella Massima Serie. Sainz, Perez, Ricciardo e Vettel hanno corso la loro prima gara in Ferrari, Red Bull, McLaren e Aston Martin, mentre Mick Schumacher e Mazepin hanno fatto il loro esordio. Infine, sotto le luci del deserto, Hamilton ha trionfato davanti a Verstappen e Bottas. La Formula 1 ci ha regalato uno spettacolo elettrizzante, che ci ha tenuti incollati alla televisione con il fiato sospeso fino all’ultima curva. Ecco a voi le pagelle del pazzo GP del Bahrain.

LE PAGELLE DEL PODIO

HAMILTON 9: Più che una vittoria di Hamilton è stata una sconfitta della Red Bull. Tuttavia, non può essere messo in dubbio il talento del britannico. Ancora una volta, Lewis ha messo a tacere tutte le critiche. La W12 non si è rivelata la miglior macchina in pista, ma Hamilton ha saputo sfruttare tutte le occasioni. Ha lottato fino all’ultima curva e ha portato a casa la prima vittoria stagionale. Chapeau!

VERSTAPPEN 9: Un vero leone per tutto il weekend. Si è preso la pole position, ha mantenuto la prima posizione e ha lottato fino all’ultimo per ottenere la vittoria. Il sorpasso su Hamilton lo ha fatto, ma poi ha ceduto la posizione perché è andato oltre i limiti della pista. L’olandese ha solo obbedito agli ordini del muretto, più di così non poteva fare. Max c’è ed è pronto a combattere.

BOTTAS 6: E’ stato un weekend anonimo per il finlandese. Sabato ha fatto il compitino conquistando la seconda fila, a due decimi dal suo compagno di squadra. In gara è stato svantaggiato dall’errore della Mercedes durante il pit stop, ma non è mai entrato nella sfida. E’ solo l’inizio della stagione, ma anche quest’anno lotta per il mondiale l’anno prossimo.

GP BAHRAIN: LE PAGELLE DEGLI ALTRI

NORRIS 8: E’ il primo degli altri. Non si è lasciato intimorire dall’esperienza del suo nuovo compagno di squadra e lo ha affrontato in pista. Non ha perso tempo e alla partenza ne ha approfittato per imporsi sulla McLaren di Ricciardo. Lando è partito col piede giusto.

LECLERC 8: Il monegasco non delude mai. Quando serve fare la differenza lui risponde “presente”. In qualifica, con un solo colpo, ha centrato la seconda fila. In gara è subito passato all’attacco, sorpassando Bottas alla partenza. Poi ha dovuto cedere ai limiti della monoposto.

SAINZ 7: E’ autore di un solido weekend. Da quanto mostrato nella giornata di venerdì ci aspettavamo qualcosina in più, ma per essere la prima gara stagionale è andata bene. Non ha avuto un spunto brillante all’avvio del GP e l’errore con Stroll poteva essere evitato. Tuttavia, ha lottato e si è ben difeso. Ha conquistato l’ottava piazza, alle spalle di Ricciardo, ma c’è tempo per migliorare.

PEREZ 8,5: E’ stato un weekend in salita. Prima dell’inizio del GP ha avuto problemi alla centralina e alla batteria, che lo hanno costretto a partire dalla pit-lane. Non è stato semplice, ma sorpasso dopo sorpasso ha risalito la classifica fino al quinto posto. La sua rimonta è stata impressionante, più di così non avrebbe potuto fare.

TSUNODA 8: In qualifica ha pagato il confronto con il compagno di squadra Gasly, ma in gara ha dato prova della sua velocità. Il giovane pilota giapponese si è fatto strada tra i veterani fino alla nona posizione. Prima gara in Formula 1 e primi punti conquistati: buona la prima!

what a brilliant performance by @yukitsunoda07 👊 first race and first points on the board ✌️ pic.twitter.com/S8O2pGIhrI — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) March 28, 2021

FUORI DALLA ZONA PUNTI

RAIKKONEN 7: Qualcuno direbbe: “Gallina vecchia fa buon brodo” e avrebbe ragione. Ci sono 21 anni di differenza tra il finlandese e il pilota più giovane in pista, eppure il salto generazionale sembra non sentirlo. Alla prima gara dell’anno sfiora la zona punti, ottenendo l’undicesima posizione.

VETTEL 4: Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura del pilota tedesco in Aston Martin. Weekend difficile per Seb che, in meno di 12 ore, ha collezionato quattro penalità: 5 posizioni in meno sulla griglia di partenza, 10 secondi di penalità, 3+2 punti in meno sulla patente pilota. Rimandato.

MAZEPIN 3: Pessimo debutto in Formula 1 per il pilota russo della Haas. Voto 3, tre come i testacoda fatti durante il weekend e le curve percorse in gara. Rimandando anche lui.

Celebration mode 🏆🎂 pic.twitter.com/6x1asGOS59 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) March 28, 2021

Gli altri: Ricciardo 7.5, Stroll 7, Giovinazzi 6.5, Ocon 6.5, Russell 7, Schumacher 6, Gasly 6, Latifi 5, Alonso 7.