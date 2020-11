GP Bahrain, Hamilton: “Soddisfatto della prestazione”

Lewis Hamilton tiene giù il piede e guadagna la pole position del GP del Bahrain. L’inglese scatterà come al solito affiancato dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Entrambe le Mercedes saranno marcate a uomo dalle Red Bull, in terza e quarta posizione. “La vittoria del settimo titolo non mi ha rallentato“ – dichiara l’inglese ai microfoni di Sky Sport F1 – “ho festeggiato poco, mi sono allenato per essere pronto anche per questa gara. Volevo rimanere concentrato sull’obbiettivo, abbiamo sempre lavorato così nel team”.

“Io li stupisco guidando, loro lavorano duro per stupire me. Questa stagione è stata una stagione difficile e complessa, anche se i numeri dicono altro. Fare un giro simile qui in Bahrain è stato molto divertente. Ci siamo goduti la sessione con meno pressione del solito. Forse questa è la cosa più importante, riuscire a godere del proprio lavoro senza la solita pressione, è stato un sollievo. Dico sempre di non aver mai fatto un giro perfetto, però questo giro ci si è avvicinato abbastanza. Si gioca sempre tutto sui dettagli, i margini sono piccolissimi“.

“Si vuole dare tutto nelle curve, massimizzare la velocità di percorrenza, ma bisogna anche essere puliti in uscita. Il giro è iniziato bene, forse ho sbagliato un pochino l’uscita della prima curva e sono entrato abbastanza lento in curva sei. Potrei analizzare tutto il giro, ma sono sicuro che se provassi a rifarlo andrei bene in quei punti e sbaglierei in altri. Nel complesso è stato un giro pulito, sono stato sempre in vantaggio, non posso che dirmi soddisfatto della prestazione”.

LEWIS: “The continuation of what we do as a team amazes me. These guys are going to be away from their families now for three weeks and I’m so grateful to them. The lap started off well and was a good one overall, so I was happy with it in the end”#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/t3UY4xrFBN

