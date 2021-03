GP Bahrain, Bottas: “Non è la posizione che volevamo”

AL TERMINE DELLE QUALIFICHE DEL GP BAHRAIN, VALTTERI BOTTAS OTTIENE LA TERZA POSIZIONE CON LA MERCEDES

Si sono da poco disputate le qualifiche del GP Bahrain con Max Verstappen in pole position con la sua Red Bull, che si piazza davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas. Sul circuito del Sakhir, domani scatterà la prima gara della stagione 2021 che si preannuncia entusiasmante.

In Q1 la maggior parte dei piloti e anche Valtteri Bottas scendono in pista con gomma rossa. La Mercedes del finlandese è sembrata andare molto bene, tanto che nei primi minuti è riuscito a piazzarsi nelle prime posizioni. Negli ultimi minuti complice anche la bandiera gialla sventolata a causa di un testacoda di Mazepin con la Haas, il finlandese non riesce a fare il tempo e scivola in undicesima posizione. In Q2 il pilota finlandese con gomma media, va un po’ meglio e riesce a qualificarsi in quinta posizione alle spalle. Nell’ultima manche, Bottas opta per una gomma usata a differenza del compagno di squadra. Nei primi minuti la Mercedes del finlandese sembra volare, riuscendo a piazzarsi per pochi secondi al primo posto. e si piazza in terza posizione con il tempo di 1’29″586.

Domani il pilota finlandese con gomma gialla, prenderà il via dalla seconda fila, con accanto la Ferrari di Charles Leclerc.

VALTTERI: “SPERIAMO DI POTER ARCHITETTARE QUALCOSA”

Le prime parole post qualifica di Valtteri Bottas, ai microfoni dell’ex pilota di Formula 1 David Coulthard: “Le prove non sono state molto semplici per me, abbiamo avuto tanti problemi di bilanciamento. Non siamo riusciti a prepararci da come speravamo”.

“La sessione serale è andata un pochino meglio. In Q1 siamo usciti per il secondo stint con le gomme soft, ma le abbiamo sprecate. Per il Q3 avevo un solo set di gomme nuove, ed è stato complicato completare un giro e competere contro Max e Lewis. Però non è andata male, ma non è la posizione che volevamo. Ma quantomeno partiremo dalla terza piazza e tutto sarà possibile in gara. Tutto il gioco sarà domani”.

“Sembra che noi e Max partiremo con le gomme medie, a livello di strategie non ci saranno cambiamenti enormi. Forse noi abbiamo più gomme dure per la gara, ma non so quante in più. Vedremo, ci sono sicuramente due macchine, ma contro Max. Speriamo di poter architettare qualcosa di buono,” ha così dichiarato il pilota finlandese alla sua quarta stagione con la Mercedes.