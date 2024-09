GP Azerbaijan, Sainz: “Ottima giornata”

Si concludono le qualifiche del GP d’Azerbaijan, terzo posto per Sainz, alle spalle di Piastri e di un’ottimo Leclerc

I tifosi della Ferrari possono essere soddisfatti delle qualifiche del GP d’Azerbaijan, con Sainz e Leclerc che chiudono rispettivamente al terzo e al primo posto. Sainz, che fino alla bandiera a scacchi occupava la seconda posizione, è stato superato da un super Piastri, l’unico pilota McLaren a raggiungere il Q3. Il madrileño, a parte una seconda sessione di qualifiche complicata, ha dimostrato di essere in piena sintonia con la sua monoposto. Sainz avrà il compito di mettere pressione su Piastri, mentre la Ferrari punterà a proteggere Leclerc da eventuali rimonte dei rivali per il titolo. Questa seconda metà di stagione sta dimostrando che la Ferrari è pronta a lottare per il titolo che manca da troppo tempo a Maranello.



Sainz ha vissuto un momento di tensione in Q1: con il miglioramento delle condizioni della pista, lo spagnolo è stato costretto a tornare in pista, chiudendo in dodicesima posizione. Nella ripartenza della Q2, Sainz ha evitato i problemi incontrati in Q1, piazzandosi in una zona di sicurezza che gli ha garantito il passaggio alla fase successiva. Nell’ultima sessione, la Ferrari e i suoi due piloti hanno sfruttato al massimo il loro potenziale, posizionandosi nelle prime due posizioni. Tuttavia, nell’ultimo giro cronometrato, Piastri è riuscito a strappare a Sainz quella che sembrava una sicura seconda posizione.

Le dichiarazioni del pilota

Sainz, intervistato al termine delle qualifiche, ha dichiarato: “Sono molto contento del mio risultato oggi, è stata un’ottima giornata. Ho fatto un buon giro in Q3 e sono riuscito a ottenere il terzo posto. Sono molto soddisfatto del mio passo gara e penso che abbiamo una buona possibilità di vincere domani. Non sono mai stato molto bravo su questo circuito. È un tracciato dove tendo ad avere più difficoltà. Ma sono contento di aver ottenuto un buon risultato oggi“.