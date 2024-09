GP Azerbaijan, Leclerc: “È fantastico essere in pole”

Un weekend iniziato con il botto, ma svoltato grazie a una pole position spettacolare; l’obiettivo Ferrari è ora quello di correre per la vittoria a Baku

Ed è subito poker sul circuito di Baku, dove Charles Leclerc conquista la quarta pole position nel weekend del GP dell’Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, che ha iniziato un po’ in sordina questo weekend di gara, ha messo insieme un giro perfetto, dimostrando di avere un ottimo ritmo durante tutta la sessione. Il monegasco, ancora fresco della vittoria di Monza, avrà quindi l’occasione per concretizzare un altro podio, anche se la battaglia sarà serrata.

Accanto a Leclerc scatterà infatti Oscar Piastri, che durante la gara precedente ha dato prova di non passare inosservato nelle fasi iniziali della gara. Un atteggiamento che probabilmente il pilota McLaren sarà chiamato ad avere anche sul circuito di Baku, considerando la diciassettesima posizione del compagno di squadra. Alleato di Leclerc, forse, sarà però Carlos Sainz, che dalla sua terza piazza potrebbe difendere la prima posizione del pilota Ferrari e tenere dietro gli altri top driver.

GRANDI ASPETTATIVE PER LA GARA DI BAKU

Questa è una delle mie piste preferite di tutta la stagione. Mi piace tantissimo. Non è stato un weekend semplice, visto l’incidente di venerdì, che non mi ha però fatto perdere fiducia. Sapevo che il passo c’era, però devi un po’ recuperare terreno e ritmo“, ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche del GP dell’Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, oltre al fuori pista di venerdì, ha dovuto fare i conti anche con le criticità correlate a un pezzo nuovo montato sulla sua monoposto, che però ha dato qualche grattacapo ai suoi meccanici, facendo nascere nel monegasco un po’ di apprensione in vista del GP di Baku.

“In qualifica nel Q3 bisognava soltanto cercare di stare il più lontano possibile dai muri e l’ultimo giro ho attaccato un po’ di più e il tempo mi è venuto molto naturale. La macchina mi ha dato un’ottima sensazione, è andato tutto alla grande ed è fantastico essere in pole“, ha proseguito poi il pilota della Ferrari.”Probabilmente questo è il miglior risultato che potessimo sperare. Normalmente le posizioni dispari sono quelle dove si trova meno grip, quindi speriamo di poterle sfruttare. La gara però sarà molto lunga“.

Leclerc ha infatti evidenziato come, nonostante le ottime performance sul passo gara, negli anni precedenti la Ferrari abbia sempre faticato molto in gara. Di conseguenza, quella di domani non sarà certamente una passeggiata e il monegasco sarà chiamato a sussurrare agli pneumatici come fatto durante la gara di Monza. In vista del GP di domani, Leclerc ha specificato che la squadra cercherà di studiare quanto più possibile i dati raccolti in questi giorni, sperando di poter aggiungere una spunta alla vittoria del GP dell’Azerbaijan.