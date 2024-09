GP Azerbaijan: la griglia di partenza a Baku

Qualifiche al cardiopalma a Baku, con Charles Leclerc che partirà dalla prima casella per la quarta volta di fila. Completa la prima fila Oscar Piastri, che conferma la potenza della McLaren. Assente nelle prime file della griglia di partenza del GP d’Azerbaijan è Lando Norris, eliminato in Q1. Al terzo posto troviamo Carlos Sainz, a confermare una Ferrari che sembra essersi ritrovata. Al contrario Red Bull sembra ancora un po’ in difficoltà, con Verstappen che fatica ad accendersi e chiude al sesto posto. Meglio invece Perez, classificatosi quarto.

Norris pits inside the drop zone with no time left to go again – he’s out!!

