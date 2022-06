GP Azerbaijan, Red Bull: “Informazioni interessanti”

È venerdì, e come di consueto in questa giornata si è aperto il weekend del GP Azerbaijan, 8° round della stagione di Formula 1 2022, che vede protagonista la Red Bull e i suoi piloti, Max Verstappen e Sergio Perez. Il tracciato di Baku, difficilissimo e molto imprevedibile, dati i muretti vicinissimi alla carreggiata, e in alcuni tratti è resa anche molto stretta. Qui, da come è stato visto negli anni passati, l’errore anche il minimo, può costare caro…

Il team Red Bull, reduce dalle vittorie nelle ultime gare, con la conquista della leadership in campionato, arriva a Baku con l’obiettivo di continuare in questa scia positiva, e magari scappare. La Ferrari, benché questo momento non proprio esaltante, in questa giornata ha mostrato di non essere lontana dai rivali.

La prima sessione di prove libere, condizionata da due Virtual Safety Car nei primi 20 minuti, il team Red Bull ha poi fatto segnare il miglior tempo, con Sergio Perez in prima posizione, seguito da Charles Leclerc con la Ferrari e da Max Verstappen con la RB18 numero 1.

FP1 ✅ A fast start to Friday with Checo P1 and Max P3 in the first session of the weekend 🏁 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/kBJW7MjIRg

Nella seconda sessione di prove libere, la Red Bull ha concluso in seconda posizione con Sergio Perez, e in terza posizione con Max Verstappen. Una sessione molto difficile, tra problemi di porpoising che qui è tornato a farsi vedere e sentire, e il DRS che ha condizionato il lavoro soprattutto di Max Verstappen. Molte le bandiere gialle, che hanno condizionato i giri veloci di Max, costringendolo ad abortirli. Interessanti le performance nei long run da parte delle RB18.

Chequered flag for FP2 🏁 Checo finishes Friday in P2 with Max in P3 💪 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/6RYQ7OI3su

“È stato un buon inizio di giornata, ma nella seconda sessione le cose non sono andate bene, come avremmo voluto. Abbiamo testato qualcosa questo pomeriggio, e i risultati non sono andati come sperato. Ma abbiamo raccolto delle informazioni interessanti, con entrambe le gomme, e nei long runs. Ci sarà molto da verificare questa sera, per poter tirar fuori qualcosa, in vista delle qualifiche di domani,” ha così esordito Sergio Perez.

Infine: “Inizialmente, i dati raccolti sui long run in preparazione della gara, erano buoni. Ma, poi abbiamo trovato molti dettagli, da analizzare al meglio. Mi sento confidente su questa pista. Come sempre, con i freni è possibile fare qualche errore qui. Perciò, testa bassa e tanta concentrazione“.

“Tutto sommato, non è stata una giornata orribile. Siamo andati decentemente, abbiamo soltanto bisogno di refinire alcune cose. Sono stato un tantino sfortunato con le gomme morbide in FP1 e FP2. C’erano delle bandiere gialle, quindi mi sono dovuto tirare indietro,” le prime parole di Max Verstappen.

“Sembra che anche qui, Ferrari sia abbastanza veloce nei giri veloci, mentre nei long runs siamo sembrati più costanti. Il che è positivo. Sembra che le gomme, lavorino meglio giro dopo giro, ed è una cosa molto buona per una pista cittadina”.

“Abbiamo tentato di sistemare il DRS dopo le prove libere 1, e nelle prove libere 2 è andato bene. I miei long run sono andati meglio, ho potuto completare tre giri. Dovremmo avere abbastanza informazioni, soprattutto sulle prestazione delle gomme, per questo weekend,” ha così aggiunto Max in conclusione.

🗣 “It seems like Ferrari is quite quick over one lap again, the long runs look a bit more even so that’s positive.”

Checo and Max wrap up Friday Practice at the #AzerbaijanGP 🏁🇦🇿

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 10, 2022