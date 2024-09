GP Azerbaijan, Piastri: “Sono molto contento del mio Q3”

Piastri tra le due Ferrari a Baku: nonostante qualche errore e un Q3 un po’ confuso, la McLaren partirá in prima fila

Ottima la prestazione di Oscar Piastri a Baku. Il pilota australiano ruba per un soffio la seconda posizione in griglia a Carlos Sainz, che partirá terzo al fianco di Perez. Un sospiro di sollievo per la McLaren questo weekend, visto quanto successo a Lando Norris. Il pilota britannico partirá in diciassettesima posizione a seguito dell’eliminazione in Q1. La spiegazione di quanto accaduto arriva direttamente da Norris che trova bandiera gialla nell’ultimo time attack.

La scalata per il mondiale costruttori dunque continuerá, ma per quella piloti, Max Verstappen potrá respirare un po’ visto che il suo diretto avversario sará distante. Ora la Ferrari potrebbe invertire la tendenza con Leclerc che porta a casa la sua quarta pole position di fila qui a Baku. Riuscirá a trasformarla in vittoria?

Qualifying is complete in Azerbaijan. Lando had to slow for yellows which ultimately ended his chances of getting through from Q1. Oscar will start from P2 tomorrow. #AzerbaijanGP pic.twitter.com/vaZt23vWr6 — McLaren (@McLarenF1) September 14, 2024

Le parole di Oscar Piastri

“Mi sono avvicinato un po’ al muro e nell’ultimo giro sono andato anche un po’ troppo vicino. Ho cercato di sfruttare al massimo la vettura, questa é una pista che premia il rischio e l’impegno in piú. Ho cercato di sfruttare al massimo la vettura in Q3, mi sono sentito sempre bene, peró non sono riuscito a sfruttare al massimo la prima parte delle qualifiche. Comunque sono molto contento del mio Q3″, ha dichiarato il pilota australiano.

Il passo gara sembra permettergli di avere quella velocitá necessaria per lottare per la vittoria. “Penso che sia possibile, peró seguire chi sta davanti qua sará difficilissimo e lo abbiamo visto anche ieri. Spero di avere un po’ di aria pulita davanti e di pista sgombra. Pensiamo di poter fare la nostra gara, il nostro passo gara é buono”, ha poi concluso Piastri.