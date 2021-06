GP Azerbaijan, Gasly: “Gara difficile, ma weekend incredibile”

Momenti emozionanti a Baku negli ultimi giri del Gran Premio, in cui Pierre Gasly riesce a conquistare il primo podio di stagione

Abbiamo assistito agIi ultimi minuti del GP di Azerbaijan con il fiato sospeso, testimoni di un’ottima gara da parte dell’AlphaTauri che si è conclusa con un podio inaspettato per Gasly. Il francese è riuscito infatti a conquistare il terzo posto di questa gara sorprendente. Alla ripartenza del Gran premio si trovava quarto, ma ha ottenuto una posizione grazie all’errore di Hamilton. “Incredibile, onestamente non so cosa dire. E’ stata una gara davvero folle, super intensa di giro in giro, fino all’ultimo.”

Incredulo lo stesso Gasly al termine del GP di Azerbaijan, ma consapevole del duro lavoro svolto dalla squadra per tutto il fine settimana: “I ragazzi hanno fatto un weekend incredibile, abbiamo mostrato ad ogni sessione che c’eravamo. Le qualifiche sono state eccezionali, non pensavamo di poter mantenere la posizione, ma alla fine abbiamo addirittura potuto lottare per il podio, e ci siamo saliti davvero. Sono felicissimo di aver raggiunto questo podio.”

IN AZERBAIJAN GASLY HA DOVUTO METTERCELA TUTTA

Podio che Gasly ha difeso duramente contro i vani attacchi di Leclerc. Il quale con la sua Ferrari era riuscito ad infilare l’AlphaTauri del francese, che però ha subito restituito il sorpasso: “Sì, ho dovuto tirar fuori i gomiti. E’ stato molto difficile per me. Fin dal primo giro ho avuto problemi al motore, abbiamo perso tanta velocità sul rettilineo e Vettel è riuscito a superarci a metà gara“.

Un’ottima conclusione in un weekend in cui l’AlphaTauri, spinta dal potente motore Honda, è riuscita a compiere buone prestazioni in tutte le sessioni. “Sapevo che sarebbe stato difficile, però davvero entusiasmante. Ho dovuto dare tutto, è stato difficile fin dal venerdì. Il podio era molto importante, sono dei bellissimi punti per noi e sono contento che anche Yuki abbia fatto una bella gara, insieme portiamo dei punti fantastici alla scuderia“.

Alessia Verde