GP Azerbaijan, FP3: Honda continua a dominare con Gasly

Si conclude l’ultima sessione di prove libere in previsione di questo pomeriggio, e con Verstappen fuori dai giochi è Gasly in vetta alla classifica

A Baku per le FP3 del GP di Azerbaijan il motore Honda è ancora vincitore. Dopo un venerdì interamente dominato dalla Red Bull, questa volta è l’AlphaTauri a brillare. Pierre Gasly riesce infatti ad aggiudicarsi il giro veloce della sessione di questa mattina in 1’42″251, con alle spalle la Red Bull di Sergio Perez. Hamilton chiude il podio delle FP3 dopo un ultimo giro in cui è riuscito ad ottenere il miglior tempo nel terzo settore, aiutato anche dalla scia che ha trovato sul lungo rettilineo finale.

LE FP3 DEL GP DI AZERBAIJAN

A poco meno dalla prima mezz’ora di prove libere la sessione viene fermata da una bandiera rossa causata da Verstappen, andato a muro in curva 15 danneggiando la sospensione dell’anteriore destra. Precedentemente erano state le due AlphaTauri a stabilire il primo e il secondo miglior tempo, con un’ottima sessione di prove libere. Sergio Perez ha avuto per la prima parte della sessione un buon ritmo su gomma bianca rimanendo ai limiti della top 5, per poi ottenere la seconda posizione una volta montate le soft.

Buona mattina anche per le Ferrari di Leclerc e Sainz, che chiudono in quarta e in quinta alle spalle della Mercedes di Hamilton. Le due McLaren mantengono un buon ritmo e al termine delle FP3 Norris riesce a chiudere in sesta posizione. Il compagno di squadra Ricciardo chiude la top 10. Li separano le due Alpine di Alonso e Ocon, rispettivamente al settimo e al nono posto, e l’AlphaTauri di Tsunoda che conclude la sessione ottavo.

Le due Aston Martin arrivano in undicesimo e dodicesimo posto. Alle loro spalle la Mercedes di Bottas, in difficoltà per l’intera sessione di prove libere. In quattordicesima posizione si registra il tempo di Kimi Raikkonen, seguito dall’ultimo tempo di Verstappen effettuato con gomma bianca. Le ultime cinque posizioni sono di Nicholas Latifi, Giovinazzi, la Williams di Russel che ha accusato problemi a meno di dieci minuti dal termine causando una veloce Virtual Safety Car. A chiudere la classifica le Haas di Schumacher e Mazepin.

Questi i tempi a fine FP3:

Alessia Verde