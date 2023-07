GP Austria, week-end difficile per Mercedes

La Mercedes è stata protagonista di un difficile GP d’Austria: Toto Wolff non riesce a trovare il bandolo della matassa

Durante la gara, nel circuito di Spielberg, Lewis Hamilton si apre in radio lamentandosi della scarsa competitività della monoposto. Questa tensione tra il sette volte campione del mondo e il muretto box porta all’intervento di Toto Wolff in persona: “Lo so Lewis, la vettura è pessima ma per favore pensa a concludere la gara”. Un GP d’Austria frustante per la Mercedes, che oltre alla poca competitività ha visto anche fioccare penalità a causa dei track limits, saranno 10 i secondi assegnati a Sir Lewis al termine della gara. Russell invece, dopo una pessima qualifica, è riuscito a rimontare entrando nella zona punti.

Wolff, intervistato da Sky F1 UK, ha dichiarato che: “La monoposto non aveva ritmo oggi. Non è stata una delle nostre migliori giornate, non c’era feeling. Non ho ancora capito il perché”. Parlando dei problemi che hanno afflitto Hamilton, l’austriaco, spiega: “Non penso che Lewis avesse problemi ai freni. Piuttosto credo che, a causa della lotta con Sainz e Perez, quando si andava a far scivolare la gomma si perdeva il grip“. Una dura batosta per Mercedes che arrivava in terra austriaca dopo gli ottimi risultati in Spagna e in Canada. La scuderia di Brackley cercherà di fare bottino pieno nel prossimo Gran Premio che sarà a Silverstone, pista amica di Sir Hamilton.

Le parole dei piloti

Russell, al termine della gara, ha dichiarato che: “Abbiamo la stessa monoposto di Barcellona quando avevamo un ritmo impressionante, l’unica cosa diversa sono le gomme e dobbiamo capire il perché. Sicuramente non è quello che volevamo. La vettura si muove molto, peggio rispetto a tutti gli altri circuiti, ma il ritmo è stato pessimo e non pensavamo fosse cosi”. Per quanto riguarda Hamilton, protagonista in negativo tra penalità e poca competitività, ha dichiarato che: “Non c’è niente che non andasse nella monoposto, anzi era perfetta. Questo tracciato ha evidenziato alcune aree su cui lavorare, non è il miglior week-end di gara”.