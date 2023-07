GP Austria, Shootout: Verstappen fa il vuoto

Max Verstappen conquista la pole della Sprint Shootout del GP d’Austria, una Red Bull sempre più schiacciasassi

Il GP d’Austria è stata la sede della seconda “Sprint Shootout Qualifying” della storia. I 45 minuti hanno dimostrato un dominio assoluto da parte di Verstappen e Red Bull. Nella giornata di ieri, nel circuito austriaco, si è decretata la partenza dal palo, sempre conquistata dal pilota numero 1, per la gara di domenica. Super Max è riuscito ad acchiappare la pole position, grazie a un ritmo impressionante, anche nelle qualifiche della gara del sabato. La scuderia di Milton Keynes piazza in seconda posizione un redento Sergio Perez e terzo Norris. Le due Ferrari, afflitte da problemi ed errori di strategia, concludono con Sainz quinto e Leclerc sesto.

Una SQ1 al cardiopalma

Le SQ1 partono con pista mista, dovuto dalla pioggia mattutina, con i piloti che, almeno per il primo stint, optano per le gomme intermedie. Tutte le monoposto, dopo un primo tentativo, tornano ai box per montare gomme slick e i tempi di conseguenza iniziano a scendere, si passa dal 1:10.201 di Verstappen al 1:07.755 di Norris. Sainz si ritrova costretto a tornare ai box a causa di alcuni problemi all’impianto frenante, riuscendo a tornare in pista al fotofinish e conquistando l’ingresso in SQ2. Leclerc ha sofferto per tutta la prima sessione, concludendo in quindicesima posizione e riuscendo, sul filo del rasoio, a superare il SQ1. Hamilton non riesce a migliorarsi e si piazza in diciottesima piazza.

Super Max dimostra il suo valore

La seconda sessione di qualifiche partono con la pista completamente asciutta. Verstappen vive una qualifica tranquilla, mentre alle sue spalle il resto della griglia lotta per il passaggio in SQ3. Le Ferrari continuano a non dimostrare l’ottimo ritmo del venerdì e, se Sainz è riuscito a trovare una quadra, Leclerc ha rischiato il passaggio del turno. Dopo la bandiera a scacchi, il monegasco è riuscito a salire in quarta posizione con Sainz secondo. Giornata nera per la Mercedes con Russell afflitto da problemi e di conseguenza impossibilitato a uscire dal box, con l’inglese che conclude in quindicesima posizione.

Una doppia pole al termine della Sprint Shootout del GP d’Austria

Le qualifiche del sabato si concludono con la seconda pole del weekend di Verstappen, seguito da Perez con Norris, in forma strabiliante, che conclude in terza piazza. La sessione parte con il miglior tempo conquistato dal pilota olandese con Leclerc che decide di non uscire subito e aspettare, non riuscendo a ripetere i risultati del venerdì. Sainz scende in pista con gomma media e dimostra di avere un buon ritmo, ma non riesce a spaventare le due Red Bull. Un sorprendente Hulkenberg chiude quarto e spera di riuscire a conquistare il sogno podio.