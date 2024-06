GP Austria, Verstappen: “Mi godo la serata…”

GP Austria, Max Verstappen è il poleman al termine della Sprint Qualifying Shootout

La Sprint Qualifying Shootout del GP Austria, vede Max Verstappen autore della pole position, e sulla griglia di partenza della Sprint Race partirà dalla prima fila.

Al Red Bull Ring, pista di casa del team Red Bull, Max con gomma soft conquista un’altra partenza dal palo, con il miglior tempo di 1’04″686, mentre alla sue spalle è sfida tra le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Tra l’olandese e il pilota della McLaren, secondo classificato ci sono appena 93 millesimi di distacco.

L’olandese non perde un colpo: autore dei migliori tempi nel corso di tutte e tre le manche della Sprint Qualifying, nonché nell’unica sessione di prove libere, malgrado una panne elettrica poco dopo metà turno, con la sua RB20 ferma sul rettilineo d’arrivo, e spinta nel box dai commissari. Problema risolto, e di sicuro ne vedremo delle belle nella Sprint Race.

Max: “Buon bilanciamento”

“Innanzitutto è grandioso essere qui, di fronte al mio pubblico nel mio Gran Premio di casa. È stata una bella giornata finora. Abbiamo trovato un buon bilanciamento e questo mi ha permesso di partire con il piede giusto. Poi, tutto è andato bene,” ha esordito Max Verstappen al termine della Sprint Qualifying Shootout, intervistato da Davide Valsecchi.

“Un buon inizio di weekend, ovviamente c’è ancora parecchio da fare. Tuttavia, sono contento del risultato di oggi,” ha aggiunto Verstappen.

Lando Norris si è dimostrato molto veloce nel settore centrale, sfiorando di poco la pole position. Il pilota della McLaren, si candida come antagonista di Max per la vittoria nella Sprint Race. La sfida tra i due, si prospetta sicuramente pieno di colpi di scena, per la gioia dei tanti appassionati.

A tal proposito, l’olandese ha così commentato: “Lo scopriremo domani, non mi stresso troppo a riguardo. Al momento mi godo la serata e poi ci proveremo domani”.