GP Austria, Verstappen: “Ho solo gestito le gomme”

GP d’Austria, Sprint Race terminata con la vittoria di Verstappen, leader assoluto della gara, il campione si apre così ai microfoni della stampa

Termina la Sprint Race per il GP d’Austria. Una gara da 24 giri svolta completamente sul bagnato, che tuttavia non ha causato alcuna difficoltà all’olandese, che porta a casa l’ennesima vittoria di stagione. D’altronde l’olandese della Red Bull, non ha mostrato minimo cenno di cedimento, a dimostrazione del fatto che le vittorie ottenute quest’anno sono tutto frutto del suo talento alla guida. Non si può dire lo stesso invece di Sergio Perez, che sembra si stia riprendendo solo oggi in Austria, a fronte di tutti gli errori commessi fin’ora.

Al termine della gara infatti, a parlare è proprio Max Verstappen che si affaccia al podio del sabato assieme al suo compagno di squadra Sergio Perez. “La partenza è stata brutta, ho avuto poco grip, ma dopo il primo giro, una volta che ho recuperato la testa, è andato tutto bene. Dal primo giro in poi ho semplicemente gestito le gomme. D’altronde sapevo che se non avesse più piovuto avrei continuato con le intermedie. Abbiamo cercato di tenere duro, ed è chiaro che le slick erano molto più veloci. Avevamo talmente tanto vantaggio che non valeva la pena rientrare ai box, però alla fine è andata bene”.

In seguito, il campione olandese si apre ai microfoni della stampa parlando di quanto accaduto con il suo compagno di squadra, con cui ha intrattenuto un piccolo duello durante la gara. “Si, c’è stato un momento un po’ spinoso alla curva uno, mi sono ritrovato un po’ sull’erba. La pista era molto scivolosa, però siamo riusciti a mantenere la macchina in carreggiata, finendo poi per farci la nostra gara.”