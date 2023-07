GP Austria, Perez: “Sarebbe stato semplice sbagliare”

Alla vigilia del GP, l’Austria accoglie un Perez agguerrito ma assennato: e fuziona

La Sprint Race alla vigilia del GP d’Austria vede classificarsi secondo Sergio Perez, subito dietro a Max Verstappen. Il leader del mondiale segna un distacco di più di venti secondi dal compagno di squadra. Ma non è stata una gara né semplice né scontata quella del pilota messicano. Dopo una partenza aggressiva, che lo ha visto prendere di mira proprio il leader del mondiale, Checo è scivolato in terza posizione, scavalcato da un inaspettato Niko Hulkenberg. La sua Haas, infatti, è riuscita a tenere dietro la Red Bull per diversi giri, prima di crollare e cedere la posizione.

I semafori si sono spenti sotto una pioggia leggera ma sufficiente da richiedere l’utilizzo delle Intermedie. Perez è stato in grado di partire egregiamente, ingaggiando una lotta con il suo compagno di squadra Max Verstappen che si è protratta per diverse curve. “Ho fatto una buona partenza, che mi ha permesso di lottare con Max. Questa lotta però, mi ha fatto perdere la posizione con Nico, che era davvero forte nei primi giri. Sorpassarlo non era per niente facile”.

La lotta tra i due ha creato ben non poche polemiche. Il messicano spiega l’accaduto così: “Ho cercato di passarlo in curva due e lui pensava che lo avessi chiuso, ma il fatto è che non l’ho visto”. Durante il duello, infatti, Checo sembra accompagnare il compagno di squadra sull’erba, e questa cosa non è piaciuta al due volte campione del mondo. L’olandese è tornato all’attacco e in pochi metri ha recuperato la sua posizione, per non lasciarla più. Tale situazione avrà lasciato degli strascichi tra i due?

Scontro tra titani?

“Poi ho cercato di proteggermi, ma una volta che l’ho visto lì, ho aperto la porta e gli ho ridato la posizione. Ma va tutto bene, ne abbiamo appena parlato”. Secondo Perez, quindi, nessuna scornata tra i due compagni di squadra, che conquistano il podio nella Sprint Race del GP d’Austria, a casa Red Bull. Terzo posto per Carlos Sainz, seguito dalle due Aston Martin. Il duello tra Hulkenberg e Perez ha visto vincitore il messicano. Una volta ripresa la posizione, Perez però non ha voluto correre rischi. “Anche se abbiamo ottenuto il primo e il secondo posto è stato abbastanza difficile tenere la monoposto in pista, a causa delle condizioni meteo”.

La pista bagnata per metà gara e asciutta negli ultimi giri, la difficoltà nel rispettare i track limits e l’incertezza delle strategie non hanno reso la vita facile ai piloti. “Una volta che ho superato Niko ho cercato semplicemente di gestire le mescole per garantire che arrivassimo al traguardo”, continua Perez. “Sarebbe stato molto semplice commettere un errore”. Il messicano così facendo ha voluto assicurarsi cautamente il podio. “C’erano tanti che stavano rientrando per montare le Slick, per cui una volta superato Niko mi sono accontentato di portare la vettura al traguardo”.

Elisabetta Bianco