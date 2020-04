GP Austria: si aspettano conferme per l’avvio di stagione

Tutto dipende dunque dall’organizzazione e da come questa deciderà di gestire l’evento. Anschober ha assicurato che il suo giudizio in merito si baserà sulle possibilità di contagio e ha ribadito durante la conferenza stampa che, se mai ci sarà il GP d’Austria, questo si terrà necessariamente a porte chiuse: “Dipende tutto dal concetto di sicurezza che gli organizzatori proporranno” – ha dichiarato a Ö1 – “Consentiremo tali eventi solo in condizioni rigorose e, naturalmente, penso che sia evidente data la situazione, senza pubblico“.

L’opzione “porte chiuse” sarà dunque una costante di questo anomalo 2020, che, a oggi, ha cancellato dal calendario ufficiale della stagione ben 10 appuntamenti, mettendone a rischio altri; uno tra tutti, per il suo valore storico e l’atmosfera cui riesce a dar vita, è il GP di Monza. La data italiana era stata messa seriamente in dubbio, ma pare che la gara nel nostro Bel Paese verrà comunque disputata (però quanto sarà strano guardare le immagini di un autodromo deserto, senza l’enorme cuore Ferrari sventolare sotto al podio).

WEDNESDAY, 1800 UTC: Another classic F1 race from the past, streamed in full on our website, Facebook and YouTube channels ⏰

It’s the 1999 European Grand Prix for the next edition of #F1Classics in partnership with @DHL_Motorsports 🍿#MomentsThatDeliver pic.twitter.com/eFe63FyyiB

— Formula 1 (@F1) April 29, 2020