GP Austria, Sainz: “Il passo era discreto”

Primo podio stagionale per Carlos Sainz, terzo con la Ferrari al termine della Sprint Race del GP Austria

Finalmente è arrivato il primo podio della stagione 2023 per Carlos Sainz, che taglia il traguardo in terza posizione, alle spalle di Max Verstappen e di Sergio Perez.

La Sprint Race, iniziata in condizione di pista bagnata, con Carlos Sainz che scattava dalla quinta casella sulla griglia di partenza. Mentre più sfortunato, Charles Leclerc che viene retrocesso di tre posizioni per penalità.

Lo spagnolo della Ferrari, è protagonista di una gara perfetta, che gli ha permesso di recuperare posizioni, fino alla conquista del podio. Durante pressoché tutta la gara, Carlos Sainz si è messo all’inseguimento di Sergio Perez, con l’obiettivo di superarlo.

Dopo aver superato Nico Hulkenberg, lo spagnolo ha trovato un feeling migliore, mostrando un passo migliore, complice anche la pista che si stava asciugando. È riuscito ad avvicinarsi alla Red Bull del messicano, tuttavia la velocità troppo superiore della RB19, non ha permesso il pilota ad averne la meglio.

Considerando il passo dimostrato nella giornata di venerdì, che ha permesso alla Ferrari di conquistare la seconda e terza posizione sulla griglia di partenza della gara di domenica, il risultato di Carlos Sainz in questa Sprint Race, lo si può vedere con positività e ottimismo. Vedremo, cosa ne uscirà fuori durante il GP d’Austria, che scatterà domenica alle 15.00.

Carlos: “Una buona giornata per me”

“Condizioni difficili, ma è la prima volta che utilizzavamo le intermedie. Non sai mai cosa aspettarti, a livello di bilanciamento su questo tipo di pista. Non è mai semplice,” ha esordito Carlos Sainz, al termine della Sprint Race del GP Austria.

“Tuttavia, il passo era discreto, ho faticato un pochino nelle curve ad alte velocità a inizio della gara. Ma poi, sono riuscito a recuperare un po’ il passo. Ero abbastanza vicino a Checo, ma le Red Bull erano più veloci di noi”.

“Loro erano un pochino più veloci. Ma, abbiamo perso metà gara dietro alla Haas. Quando poi siamo riusciti a superare Nico Hulkenberg, sentivo più fiducia, con la pista che si stava asciugando. Ma, non abbastanza da riuscire a prendere Checo,” ha poi proseguito.

Archiviata la Sprint Race, si pensa già alla gara di domenica. Grande attesa, per la Ferrari, che vorrà capire se gli aggiornamenti portati, e i segnali positivi visti, si possano confermare con un miglior risultato. Naturalmente, anche i piloti e Carlos Sainz, non vedono l’ora di poter tornare in pista, e tentare l’assalto alla Red Bull di Max Verstappen.

“È comunque una buona giornata per me. Cercheremo di mettere tutto insieme, per la gara di domani. Oggi sono sei punti in tasca, ma penso alla gara di domani,” ha aggiunto Carlos Sainz in conclusione.