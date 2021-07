GP Austria, Russell: “Sono deluso, ma Alonso non vorresti mai averlo alle spalle”

Il GP d’Austria della Williams si divide in due, da una parte c’è la gara di Nicholas Latifi che termina in quindicesima posizione rispettando le aspettative, dall’altra c’è la prestazione superba di George Russell che ha chiuso in undicesima posizione perdendo la top-10 solo a seguito di un intensa lotta con l’Alpine di Fernando Alonso.

Lo stesso pilota britannico analizzando la sua gara, ha spiegato: “Oggi eravamo così vicini… ma finora. Mi sono sentito bene dall’inizio, ma poi Tsunoda ha avuto un bel bloccaggio e mi ha costretto ad uscire fuori dalla traiettoria per evitare di centrare il suo compagno di squadra, quindi ho dovuto frenare e perdere un paio di posizioni. Questo non ha cambiato l’esito della nostra gara perché c’erano auto più veloci che terminano sempre davanti a noi”.

George Russell wanted a point… Instead, he got a hug from the man who dubbed him a future champion 🤗

So tantalisingly close to that first point for Williams#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/JwTdYRf5YZ

— Formula 1 (@F1) July 4, 2021