GP Austria, Bottas: “Ho dato il massimo”

La Mercedes limita i danni con il secondo posto ottenuto da Bottas nel GP d’Austria, mentre Hamilton conclude la gara quarto

Secondo posto per Bottas nel GP d’Austria, che così ottiene punti importanti per il team. Ogni punto ottenuto in ottica del costruttori è fondamentale e quindi si deve essere bravi strateghi, anche nel momento in cui l’obiettivo da perseguire non è la vittoria. Limitare i danni quando la supremazia dell’avversario sembra schiacciante è fondamentale, perché il campionato è ancora lungo e quindi tutto può succedere. Perciò, nell’attesa di cogliere l’attimo si deve massimizzare il risultato in ogni gara e ottenere più punti possibili.

P✌️! Strong race from VB, took maximum points on offer with pace of the car today. 👏 #AustrianGP pic.twitter.com/vLcC95mHU1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 4, 2021

MCLAREN SORPRENDENTE

Bottas commenta il secondo posto ottenuto per il GP d’Austria così: “Personalmente mi sono migliorato di una posizione rispetto lo scorso Gran Premio partendo dal quinto posto. Ho totalizzato bei punti per il team, ma analizzando il gap che abbiamo con la Red Bull dobbiamo recuperare un bel po’. A oggi non siamo in una buona posizione rispetto agli obiettivi da perseguire. Per quanto riguarda la gara di oggi, sono sicuro di aver dato il massimo conquistando il secondo posto, non avrei potuto fare di più”.

“Le mescole hanno retto piuttosto bene ma alla fine abbiamo faticato. E’ stato sorprendente vedere la McLaren così performante e veloce, diciamo anche che ci hanno messo un bel po’ sotto pressione. Per il Gran Premio di Silverstone che si terrà tra due settimane ci sarà ancora un gran lavoro da fare però adesso ci godiamo questo secondo posto” conclude così il finlandese.