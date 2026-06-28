GP Austria: la sintesi di gara

Termina ufficialmente il GP d’Austria 2026: la sintesi del Gran Premio

Spielberg, Red Bull Ring. 52 gradi l’asfalto. Questo il teatro del Gran Premio d’Austria appena terminato, la sintesi? Bollente. La maggior parte dei piloti sceglie di scendere in pista con mescole gialle. Solo Carlos Sainz e Gabriel Bortoleto optano per pneumatici rossi. Il più flessibile all’inizio della gara è Max Verstappen, con due set di medie e due di hard completamente nuovi.

Alla partenza buono spunto di George Russell, che riesce a mantenere la posizione. Lotta immediata tra le due Ferrari. A vincere, tra le due vetture del team di Maranello, è Lewis Hamilton. Leclerc, poco dopo, viene superato anche da Verstappen. Non un fortunato inizio gara per il monegasco. Tra le due McLaren, invece, è Oscar Piastri a conquistare la sesta posizione al via. Il compagno di squadra subito dopo.

Ritiri da fuoco

Ritiro già al terzo giro per Valtteri Bottas a causa di problemi ai freni. Monoposto con principio di incendio. Poco dopo, fuoco anche per Liam Lawson. Ritiro, sempre per problemi alla vettura, anche per Sergio Perez. Gran Premio durato molto meno del previsto per la Cadillac. Intanto, la Ferrari del monegasco viene superata anche dalla Mercedes di Kimi Antonelli.

Pit stop tra il dodicesimo e il tredicesimo giro per entrambe le Rosse. Fantastica lotta tra Hamilton e il “Leone olandese”. Un conflitto che si conclude con l’inglese notato per aver forzato Verstappen fuori pista. Azione conclusa senza investigazione. Bandiera gialla al 25esimo giro causata da problemi alla batteria per Sainz. La Williams del madrileno si spegne totalmente poco fuori dal rettilineo. Nessuna Virtual o Safety Car. 5 secondi di penalità per Fernando Alonso a causa dell’elevata velocità in pit lane. Pochi giri dopo, Lance Stroll costretto al ritiro.

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Russell vince il Gran Premio d’Austria

Al 53simo giro, Virtual Safety Car a causa di un paletto di pista sradicato erroneamente da Alex Albon. Paletto prontamente rimosso dagli stewards. Nonostante una buona parte iniziale, giornata difficile per le due Ferrari che chiudono rispettivamente in quinta (Hamilton) e ottava (Leclerc) posizione. Mercedes, ancora una volta, la più veloce con George Russell, che torna sul primo gradino del podio. A chiudere il podio, Max Verstappen e Kimi Antonelli. Sesto il compagno Red Bull, Isack Hadjar.