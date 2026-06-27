GP Austria, Hamilton: “È bello essere così vicino”

Lewis Hamilton in terza posizione nelle qualifiche del GP D’Austria

Lewis Hamilton conquista la terza piazza nelle qualifiche del GP D’Austria. Il pilota Ferrari segna un crono 1:06:408 che lo porta a conquistare inizialmente il secondo posto, complice la bandiera gialla causato dall’incidente del pilota Red Bull, Max Verstappen.

Nonostante il regime di bandiera gialla, viene superato da George Russell che conquista la pole position in quanto la direzione gara ha ritenuto sufficiente il rallentamento del pilota della Mercedes. Il sette volte iridato retrocede al terzo posto e a completare il podio troviamo il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, in seconda posizione.

An incredibly tight Quali in Spielberg, we line up on the first two rows tomorrow pic.twitter.com/Lz50EjN7Yg — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 27, 2026

Il commento post qualifica

Lewis Hamilton conquista il terzo posto al termine delle qualifiche del GP D’Austria. Il pilota britannico ha inizialmente espresso la felicità di poter avere entrambe le Ferrari sul podio. Successivamente ha ribadito i progressi compiuti dal team di Maranello durante il weekend. “Grazie a tutti per l’energia positiva. Avere entrambe le ferrari al secondo e terzo posto è fantastico. Considero sia il riflesso del fantastico lavoro che tutti stanno svolgendo in fabbrica”, ha dichiarato il pilota britannico.

“Stiamo lavorando su piccoli dettagli e si può notare il lavoro che abbiamo fatto per potenziare il motore per questa pista. Sono orgoglioso di tutti e si può vedere quanto stiano lavorando duramente. Credo che questi risultati lo stiano ripagando”.

Per quanto riguarda il risultato di questa sessione, l’ex pilota Mercedes, ha affermato che nonostante il giro non sia stato perfetto è contento di come sia andata. “Per quanto riguarda il mio Q3, il fine settimana stava andando bene ma il mio errore nel primo tentativo non mi ha permesso di concludere il giro. Questo ha condizionato il secondo tentativo, ma essere così vicino nonostante non sia riuscito a concludere il primo giro mi rende felice”, ha concluso Hamilton.