GP Austria, qualifiche: Russell in pole con molte polemiche

Le qualifiche del GP d’Austria lasciano molte polemiche con George Russell che conquista la pole, completando la prima fila con Leclerc

A strappare la pole position nelle qualifiche del GP d’Austria è stato George Russell su Mercedes, ma i verdetti della pista sono rimasti congelati per diversi minuti a causa di un brivido legato alle bandiere gialle. Il pilota britannico ha stampato un superbo 1:06.113. Un tempo che gli è valso la prima piazzola sulla griglia di partenza per la gara di domenica. Subito dopo il traguardo, però, il box Mercedes ha trattenuto il fiato: nell’ultimo settore era infatti esposta una bandiera gialla causata da un errore ed incidente di Max Verstappen.

I commissari di gara hanno analizzato a fondo la telemetria di Russell per verificare se avesse effettivamente rallentato come da regolamento. L’esito ha premiato il pilota: la decelerazione c’è stata e la pole è stata ufficialmente legittimata. Il weekend austriaco doveva essere quello del riscatto e delle risposte per la Ferrari e le risposte sono arrivate. Charles Leclerc ha conquistato una straordinaria seconda posizione a 236 millesimi da Russell. Una zampata fondamentale per il monegasco, arrivata in un momento psicologicamente delicato della sua stagione.

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Il terzo posto di Hamilton e le conseguenze dell’incidente di Verstappen

Lewis Hamilton, rigenerato dal trionfo nel precedente GP di Barcellona, ha artigliato il terzo tempo a +0.295 dal poleman. La Ferrari blinda così la seconda e la terza piazzola, confermando l’ottimo trend di crescita tecnica e candidandosi prepotentemente per la vittoria finale. Se Russell ride, l’altro lato del box Mercedes sperimenta la sfortuna. Il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, dopo aver dominato le sessioni di prove libere del venerdì, è stato il pilota più penalizzato dalla bandiera gialla esposta per l’incidente di Verstappen.

Domenica amarissima invece per la Red Bull tra le mura amiche di Spielberg: Verstappen ha chiuso anzitempo la sua sessione contro le barriere e si schiererà in quinta posizione, tallonato dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, apparse ancora un po’ opache su questo tracciato. Grande prestazione della Racing Bulls con i due piloti in Q3. Aston Martin ancora ultima con distacco, delusione Alpine visto che non conferma gli ottimi risultati visti nelle gare precedenti con l’esclusione in Q2.