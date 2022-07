GP Austria, Leclerc perentorio: “Spero non accada domani”

Nella Sprint Race in Austria, Leclerc ha difeso la propria posizione; tuttavia, per la gara di domani sarà necessario qualcosa di più per battere Verstappen

Il pilota monegasco della Ferrari partirà dalla seconda casella allo spegnimento dei semafori del Gran Premio di domani. In Austria, infatti, Leclerc è riuscito a difendere la propria posizione nel corso della Sprint Race. Dopo una buona partenza, raggiungere Verstappen si è rivelato complicato. Il monegasco è stato infatti ingaggiato in una battaglia con il proprio compagno di squadra proprio nei primi giri.

Un bloccaggio ha poi rallentato Sainz, permettendo a Leclerc di aumentare il distacco. Tuttavia, non è riuscito a scendere sotto i due secondi dalla Red Bull di Verstappen. “E’ stato complicato.” ammette il pilota. “Ovviamente nella prima parte della gara abbiamo dovuto gestire le gomme, ma Max era molto veloce. Ha spinto moltissimo dall’inizio, mentre io controllavo le gomme per attaccare alla fine“.

Sette i punti conquistati oggi dal pilota monegasco. Un buon bottino, ma non bisogna perdere l’obiettivo più importante per domani. “C’è stata una battaglia breve con Carlos, dopodiché ho iniziato a spingere. Ho guadagnato un pochino, ma i nostri passi erano molto vicini. La gara però sarà domani e speriamo di poter partire bene come oggi e poter mettere più pressione su Max“. In vista di domani Leclerc si aspetta più collaborazione da parte di Sainz? Perentoria la risposta: “Beh, io lo spero“.