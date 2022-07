GP Austria, Sainz: “Battere Max? Tutto può accadere, ma…”

Sainz deve accontentarsi del terzo posto nella Sprint Race per il GP d’Austria, dopo essersi reso protagonista di una bella lotta con Leclerc

E’ stata una Sprint Race targata da una lotta rossa e da una Red Bull volante. La Ferrari occupa la seconda e terza posizione della griglia di partenza per il GP d’Austria, rispettivamente con Leclerc e Sainz. Ma Max Verstappen era prendibile? Sembrava che ne avesse più di tutti, seppur è innegabile che per lottare tra di loro, i due ferraristi abbiano perso tempo. L’obiettivo è quello di tenere testa al team di Milton Keynes, perciò il team di Maranello, anziché pestarsi i piedi, dovrà rivedere i propri piani in ottica gara. Si prospetta un Gran Premio arrembante, pronto a tenerci con il fiato sospeso.

Verstappen nel mirino

Sainz nella Sprint Race del GP d’Austria si è dovuto accontentare del terzo posto, seppur alla vigilia aveva messo nel mirino la vittoria. Vittoria sfumata per la lotta con il compagno di squadra? Domani l’obiettivo sarà tener testa all’olandese, ma come potrà lottare con lui? A riguardo il madrileno ha affermato: “Oggi sono partito bene, ma ho avuto un paio di lotte. All’inizio prima con Max in curva 3, poi con Charles, nuovamente in curva 3, e poi un po’ più avanti durante la gara. E’ stato divertente e così dovrebbero essere le gare, perciò va bene così. L’unico appunto è che forse ho riscaldato troppo le mie mescole e mentre cercavo di recuperarle, la gara è finita”.

La collaborazione sarà importante in gara per provare ad avvicinarsi il più possibile a Max Verstappen. Le tre zone DRS potranno essere d’aiuto in questo? Sainz ha così concluso: “Beh, vedremo. Lui è sembrato molto forte in partenza all’inizio della Sprint e sembrava che a un certo punto stessimo eguagliando il suo passo. Domani che la gara sarà più lunga, spero che potremo prenderlo. Avremo delle mescole diverse e quindi tutto può accadere. L’importante è che entrambi saremo in lotta e faremo del nostro meglio per battere Max”.