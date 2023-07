GP Austria, Leclerc: “È bello essere tornato a podio”

Si conclude in seconda posizione il GP d’Austria di Charles Leclerc, miglior risultato stagionale per il monegasco, dietro a un dominante Max Verstappen

GP d’Austria che si conclude in modo perfetto per Leclerc, continuando la striscia di ottimi risultati iniziati a Barcellona. Il pilota monegasco ha saputo sfruttare tutte le possibilità che gli sono state presentate e di conseguenza riuscendo a massimizzare il risultato. Dopo aver concluso una deludente Sprint Race, il ferrarista è riuscito a rialzarsi e conquistare una seconda posizione. Questo risultato può esser visto come il punto di partenza di una miglior seconda parte di stagione. Gli aggiornamenti portati in pista da Ferrari stanno iniziando a portare i frutti sperati e di conseguenza iniziando a togliere delle soddisfazioni alla coppia di pilota alla guida della rossa.

Leclerc alla partenza tenta il sorpasso su Verstappen, venendo respinto colpo su colpo. Il monegasco, non riuscendo a insidiare la prima piazza, si stagna dietro al battistrada. Al 16 giro, il ferrarista, si ferma ai box, sfruttando la VSC causata dal ritiro di Hulkenberg, riuscendo a mantenere la seconda posizione. Alla 26 tornata, a causa del cambio gomme di Super Max, Leclerc conquista la leadership del Gran Premio. Verstappen riesci a issarsi in prima piazza, dopo pochi giri, con Charles che torna nella posizione di partenza. Dopo un’ulteriore pit-stop il monegasco scende in terza piazza, tornando a inseguire il battistrada dopo lo stop di Perez, posizione che manterrà fino al termine della gara.

Le dichiarazioni del pilota

Charles, intervistato da David Coulthard, dichiara che: “Tra oggi e venerdì siamo riusciti a massimizzare il risultato. Ieri purtroppo non sono stato capace di fare altrettanto. È bello essere tornato a podio, gli aggiornamenti che abbiamo fatto sulla monoposto mi fanno essere più a mio agio. Al via ho cercato di passare Max, anche se sapevo che sarebbe stato difficile sul lungo periodo. Ci ho provato, ma non è stato sufficiente. A Silverstone siamo sempre andati bene, insieme a questa pista ci può portare degli ottimi risultati”.