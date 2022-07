GP Austria, l’altra battaglia di Vettel

I brutti episodi avvenuti durante il GP d’Austria hanno indignato Sebastian Vettel che ha richiesto a gran voce l’allontanamento definitivo dei colpevoli

Nel corso del fine settimana di Spielberg si sono verificati alcuni fenomeni spiacevoli che hanno visto un certo numero di fan vittime di molestie verbali. A riguardo si è espresso duramente Sebastian Vettel che, interpellato dai media al termine del GP d’Austria che lo ha visto chiudere in diciassettesima posizione, ha chiesto provvedimenti per i colpevoli. “Penso che sia positivo che questo fatto sia venuto fuori, è già un inizio, ma è orribile. Chiunque siano queste persone dovrebbero essere bandite dalle gare a vita. In questi casi – prosegue il quattro volte Campione del Mondo – dovrebbe esserci tolleranza zero. Se le persone bevono troppo e si divertono va bene, ma ciò non deve giustificare un comportamento del genere“.

Fanno eco alle parole del quattro volte campione del mondo anche quelle del suo ex boss ai tempi di Red Bull, Christian Horner, in un comunicato pubblicato dalla scuderia austriaca. Il Team Principal del team di Milton Keynes si è detto scioccato da quanto accaduto: “Tutto ciò è non è accettabile, speriamo che le autorità affrontino rapidamente questo problema. Siamo tutti quanti a favore dell’inclusione e vogliamo uno spazio sicuro in cui i fan possano godersi il nostro sport“.

Le contromosse della Formula 1

Nella mattinata di domenica si era espressa anche la F1 annunciando che parlerà con i promotori della gara per cercare una soluzione. Queste le dichiarazioni della massima serie automobilistica: “Siamo stati informati che durante l’evento alcuni fan sono stati oggetto di commenti completamente inaccettabili da parte di altri. Ne abbiamo discusso con il promotore e la sicurezza, ora parleremo con chi ha segnalato questi incidenti. Questo tipo di comportamento non sarà più tollerato in quanto tutti i fan devono essere trattati con rispetto“.

