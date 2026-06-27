GP Austria, Leclerc: “Non mi aspettavo la prima fila”

GP Austria, Leclerc beffato nel finale: partirà secondo alle spalle di Russell

Si sono concluse con un colpo di scena le qualifiche del GP d’Austria: Charles Leclerc sembrava ormai a un passo dalla pole position, ma nel finale George Russell è riuscito a prendersi il miglior tempo. Il ferrarista scatterà, quindi, dalla seconda casella in griglia, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Come si è decisa la pole position al Red Bull Ring

Il Q3 si è deciso negli ultimi istanti. Nel suo ultimo tentativo Charles Leclerc era riuscito a firmare il miglior tempo, ma pochi secondi dopo l’incidente di Max Verstappen ha reso necessaria l’esposizione della bandiera gialla. A quel punto, sembrava che le qualifiche fossero ormai decise e che la pole fosse nelle mani del ferrarista.

Ma, proprio in quel momento, George Russell stava completando il proprio giro. Il pilota della Mercedes è stato costretto ad alzare il piede dall’acceleratore, in prossimità del punto in cui era avvenuto l’incidente, come hanno poi confermato i dati della telemetria. Nonostante il rallentamento, il vantaggio accumulato nei primi due intermedi si è rivelato sufficiente per permettergli di conquistare la pole position, beffando così il monegasco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Le dichiarazioni di Charles Leclerc

Il pilota della Ferrari ha evidenziato i passi avanti compiuti dalla squadra, grazie agli ultimi aggiornamenti, e ha ammesso di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal risultato ottenuto in qualifica, andato oltre le sue aspettative. “Non eravamo contenti dei risultati degli ultimi weekend, che sono stati molto duri. Speravo di vivere un fine settimana pulito. E soprattutto di disputare una qualifica senza intoppi, così da costruire una buona posizione per la gara di domani. Il secondo posto in griglia è comunque un ottimo risultato“.

“Il team sta spingendo tantissimo per portare aggiornamenti: li abbiamo introdotti a Barcellona e poi di nuovo questo weekend, e finalmente ne stiamo vedendo i frutti. Se devo essere totalmente onesto, fino all’inizio delle qualifiche non pensavo che saremmo riusciti a conquistare la prima fila. Ritrovarci così in alto è stata una sorpresa molto positiva“.