GP Austria: la conferenza stampa dei top team

Dopo il successo di Hamilton, il Circus si sposta in Stiria per l’ottavo round. Al GP d’Austria conferenza stampa accesa per Russell e Piastri

Il weekend del Red Bull Ring entra nel vivo con le prime dichiarazioni ufficiali dei piloti. I riflettori della conferenza stampa del GP d’Austria si sono accesi in particolare su George Russell e Oscar Piastri, pronti a darsi battaglia in pista. Il pilota Mercedes deve rincorrere il suo compagno di squadra prima che Toto Wolff inizi a impartire ordini di scuderia, mentre il pilota australiano è alla ricerca di una svolta dopo un periodo non troppo positivo.

La McLaren continua a mostrare un ottimo stato di forma, ma il pilota australiano preferisce mantenere i piedi per terra. Durante la conferenza Oscar Piastri ha voluto chiarire l’approccio del team in vista delle prossime sessioni di gara. “Non ci facciamo assolutamente illusioni,” ha dichiarato fermamente Piastri. Inoltre, il giovane talento ha spiegato che il circuito di Spielberg presenta insidie uniche. Infine, l’australiano ha accennato alla rivalità interna e con i top team, confermando che l’obiettivo resta il podio.

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Le dichiarazioni di Russell

In conferenza stampa, George Russell ha voluto elogiare il suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton dopo il recente successo a Barcellona. “Sono felice per lui e per il suo ritorno alla vittoria; c’era chi voleva già darlo per finito, ma quando in Formula 1 c’è armonia, si vola”, ha dichiarato il britannico. Russell ha poi ammesso apertamente la minaccia del sette volte campione del mondo, aggiungendo però di non essere affatto nervoso all’idea di dover lottare stabilmente contro di lui e Kimi Antonelli.

Il pilota di Brackley ha analizzato le forze in campo per il weekend di Spielberg, ponendo l’accento sul potenziale degli avversari. “Restiamo il team da battere, ma dovremo capire se in Austria il vero rivale sarà la Ferrari o se la Spagna è stata solo una gara anomala”, ha spiegato Russell. Il britannico ha inoltre menzionato i grandi aggiornamenti portati dalla scuderia di Maranello. Frenando sulle novità Mercedes a causa di vari problemi d’affidabilità e dei rigidi limiti imposti dal budget cap.