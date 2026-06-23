Russell: “Tra qualche gara capiremo dove possiamo puntare”

Russell si dà una scadenza per il titolo: «Tra qualche gara capiremo dove siamo davvero».

Il pilota Mercedes resta cauto nonostante i segnali incoraggianti: il mondiale si valuterà nel medio periodo

George Russell non si lascia trascinare dall’entusiasmo e preferisce aspettare prima di inserirsi stabilmente nella corsa al titolo mondiale. Dopo una prima parte di stagione positiva per Mercedes, il britannico ha spiegato che serviranno ancora alcune gare per capire se il team avrà davvero gli strumenti per competere fino in fondo.

Russell non nega i progressi mostrati dalla squadra, ma ritiene che il campionato si trovi ancora in una fase troppo iniziale per definire i veri equilibri. Secondo il pilota inglese, il livello espresso finora offre indicazioni interessanti, ma non abbastanza solide per parlare già di lotta iridata.

Mercedes cerca conferme prima di alzare l’asticella

Il britannico ha individuato nelle prossime gare il momento chiave della stagione. L’idea è semplice: affrontare circuiti con caratteristiche differenti permetterà di capire se la competitività mostrata finora dipende da condizioni favorevoli oppure rappresenta un salto di qualità reale.

Russell ha sottolineato come in Formula 1 il rendimento possa cambiare rapidamente da un weekend all’altro. Alcune piste premiano la velocità pura, altre esaltano la gestione delle gomme o l’efficienza aerodinamica. Per questo motivo vuole aspettare prima di formulare giudizi definitivi.

Mercedes, nel frattempo, continua a lavorare sugli aggiornamenti e punta a ridurre il distacco dai riferimenti del campionato. La squadra ha mostrato segnali di crescita e Russell ritiene che il potenziale ci sia, ma il valore di una monoposto si misura soprattutto nella capacità di restare competitiva in contesti diversi.

Niente proclami per Russell: prima i risultati in gara

Russell non vuole trasformare ogni buon risultato in una dichiarazione di intenti. Il suo approccio resta pragmatico: raccogliere punti, consolidare il rendimento e verificare gara dopo gara il livello reale della Mercedes.

Solo dopo questo ciclo di appuntamenti il britannico ritiene che sarà possibile capire se parlare di mondiale abbia davvero senso.

Per il momento la posizione è chiara: la porta resta aperta, ma nessuno nel team vuole creare aspettative premature. Se il passo resterà competitivo anche nelle prossime settimane, allora Mercedes potrà iniziare a guardare il campionato con ambizioni diverse. Fino ad allora, Russell preferisce lasciare che siano i risultati a parlare.