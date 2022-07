GP Austria, Hamilton: “Un weekend molto duro per noi”

Autore di un incidente nelle qualifiche, e di una bella rimonta nella Sprint Race. Oggi al GP Austria, Lewis Hamilton conclude al terzo posto

Ottimo terzo posto per Lewis Hamilton al termine del GP Austria, 11° prova della stagione 2022. Reduce dal podio di Silverstone, il pilota inglese oggi sembra confermare, la ritrovata ottima forma, e di avere tra le mani una monoposto finalmente più competitiva, rispetto alle prime gare di questa stagione.

Il weekend al Red Bull Ring, non è iniziato benissimo per Lewis Hamilton e la Mercedes, finito contro le barriere nelle qualifiche. Macchina danneggiata, pilota fortunatamente illeso, ma che si è trovato ad affrontare la Sprint Race in rimonta, con l’obiettivo di ottenere una migliore posizione per la griglia di partenza del Gran Premio. Una rimonta non facile, trovandosi piloti altrettanto in forma e difficili da superare, tra loro, Mick Schumacher. Una lotta davvero lunga e impegnativa tra i due, finita bene per Hamilton, il quale è riuscito a superare il tedesco, e ottenere l’ottava posizione.

Anche oggi in gara, Lewis Hamilton si è trovato a dover lottare con Mick Schumacher e Kevin Magnussen, piloti della Haas, e con altri protagonisti. Grazie a una buona strategia, e approfittando di problemi altrui, il pilota della Mercedes, alla fine è riuscito a salire sul podio, sul terzo gradino, alle spalle di Charles Leclerc, oggi vincitore e di Max Verstappen.

Fourth P3 of the season 👏👏👏👏 pic.twitter.com/df2Ekr11Yi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 10, 2022

Lewis: “Bisogna tenerci in allerta”

Le prime parole di Lewis Hamilton al termine del GP Austria: “Grazie mille, davvero un pubblico incredibile in questo weekend. Un risultato, che non mi aspettavo. Ieri è stata una giornata molto difficile, e un weekend molto duro per noi”.

“Sono comunque grato, perché come team abbiamo portato a casa un terzo e un quarto posto. Sono tanti punti. Ora guardiamo avanti, e cerchiamo di continuare a crescere,” ha così aggiunto il 7 volte Campione del Mondo.

Il risultato e le prestazioni viste oggi, sembrano ridare fiducia a Lewis Hamilton e alla Mercedes, in previsione delle prossime gare e del prosieguo della stagione: “Innanzitutto, voglio ringraziare i ragazzi e le ragazze nel garage, che hanno lavorato tantissimo per costruire la macchina. Mi sono trovato una macchina nuova di zecca, sabato mattina. Purtroppo, non gli abbiamo dato modo di riposare e voglio ringraziarli per questo lavoro. Dobbiamo continuare a migliorare, e bisogna tenerci in allerta”.