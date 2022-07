GP Austria, Verstappen abdica: “Gara complicata, ma…”

Max Verstappen è costretto ad abdicare e ad accontentarsi del secondo posto nel GP d’Austria, a causa di un impressionante Charles Leclerc

A Max Verstappen non resta che abdicare, accontentandosi del secondo posto per il GP d’Austria. L’olandese nulla può contro un indemoniato Charles Leclerc e una brillante strategia della Ferrari. Comunque Verstappen non è mai sembrato a proprio agio nella monoposto con l’alto carico di carburante e il bilanciamento. Infatti ha affermato: “E’ stata una giornata complicata. Abbiamo iniziato a soffrire con le mescole sin da subito e tale problematica l’abbiamo riscontrata con ogni tipologia di pneumatico. L’elevato degrado non mi ha permesso di attaccare Charles, ma in una giornata difficile, questo secondo posto è comunque un risultato positivo“.

Gli onnipresenti fumogeni: che ne pensa l’olandese a riguardo?

Nel Gran Premio di casa Red Bull, il sostegno dei tifosi orange dell’olandese non è passato di certo inosservato, anzi, a tratti è stato anche irriverente e discutibile. I fumogeni l’hanno fatta da padrone per tutto il weekend, rendendosi protagonisti anche oggi sin dal primo giro e catalizzando così l’attenzione. Molti piloti si sono infatti lamentati del fatto che i fumogeni fossero un ostacolo alla visibilità. Ma oltre a ciò, avrebbero potuto causare anche un calo di concentrazione?

Il campione del mondo in carica, a riguardo ha dichiarato: “Non mi hanno distratto affatto ed è stato bellissimo vedere tutta quella marea arancione. Non mi dispiace guidare in mezzo a questo impressionante scenario. E’ davvero emozionante vedere che così tanti tifosi vengano in Austria e mi spiace non avergli potuto regalare la vittoria. Ma ritengo che il secondo posto sia comunque un buon risultato”. Max Verstappen ha poi concluso soffermandosi sulla battaglia avuta con Charles Leclerc: “E’ una lotta destinata a continuare per tutta la stagione ed è davvero bella da vivere“.