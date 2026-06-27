GP Austria, la griglia di partenza di una qualifica intensa

Discussioni lunghe che andranno avanti oltre la giornata, ma la pole è confermata: George Russell partirà davanti a tutti

Nonostante le numerose discussioni, la pole position resta quella decretata dalla pista: George Russell partirà dalla prima casella al Red Bull Ring. La griglia di partenza definitiva del GP d’Austria vede Charles Leclerc completare la prima fila, al fianco del britannico di Mercedes. Stessa coppia Silver Arrows – Ferrari anche per la fila numero 2: davanti, in terza posizione, partirà il di rosso vestito Lewis Hamilton, vincitore della scorsa gara in Catalogna. La quarta casella invece è occupata da Kimi Antonelli, agguerrito dopo il giro abortito per bandiera gialla.

La quinta posizione è occupata da un Max Verstappen chiamato a rialzarsi dopo un brutto incidente in Q3. Seguono i due McLaren, Norris davanti a Piastri, che separano il numero 3, quattro volte Campione del Mondo, dal compagno di squadra Hadjar, ottavo. Chiudono in doppietta la top 10 i due piloti del team di Faenza, VCARB. Liam Lawson, più veloce di appena 13 millesimi, partirà nono davanti ad Arvid Lindblad.

Gli eliminati in Q2 e che dunque si classificano tra l’undicesimo posto e il sedicesimo sono piloti di Haas, Audi e Alpine. Ad aprire questo gruppo è Pierre Gasly, seguito da Bortoleto in dodicesima casella. Bearman e Hulkenberg completano la settima fila, mentre Ocon apre la numero 8, chiusa da Franco Colapinto.

Le file dalla 9 alla 11 sono invece composte interamente dallo stesso team: Sainz partirà davanti ad Albon in nona fila, mentre alle loro spalle ci saranno Perez e Bottas, con il messicano più veloce del finlandese. Ancora grossi problemi in casa Aston Martin: Alonso supera Stroll, ma conquista comunque unicamente un’undicesima fila finale.

La griglia di partenza del GP d’Austria

Pos. No. Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri 1 63 George Russell Mercedes 1:07.398 1:06.979 1:06.113 20 2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:07.543 1:07.030 1:06.349 15 3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:07.290 1:06.994 1:06.408 14 4 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:07.083 1:06.763 1:06.414 17 5 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:07.407 1:07.183 1:06.475 11 6 1 Lando Norris McLaren 1:07.259 1:06.897 1:06.502 15 7 81 Oscar Piastri McLaren 1:07.487 1:06.890 1:06.511 14 8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:07.408 1:07.086 1:06.632 18 9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:07.385 1:07.136 1:06.955 18 10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:07.549 1:07.155 1:07.007 18 11 10 Pierre Gasly Alpine 1:08.038 1:07.223 – 12 12 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:08.035 1:07.293 – 12 13 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:08.061 1:07.523 – 12 14 27 Nico Hulkenberg Audi 1:08.066 1:07.611 – 15 15 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:08.231 1:07.817 – 15 16 43 Franco Colapinto Alpine 1:07.894 1:08.171 – 11 17 55 Carlos Sainz Williams 1:08.252 – – 9 18 23 Alexander Albon Williams 1:08.509 – – 9 19 11 Sergio Perez Cadillac 1:08.945 – – 9 20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:09.030 – – 9 21 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.942 – – 9 22 18 Lance Stroll Aston Martin 1:10.363 – – 9

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