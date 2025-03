GP Australia, Verstappen: “Gap con McLaren, è molto grande”

Malgrado le difficoltà della RB21, Max Verstappen riesce a ottenere il terzo tempo nelle qualifiche del GP Australia

Al GP Australia 2025, che scatterà nella notte italiana di domenica 16 marzo, Max Verstappen partirà dalla terza casella. Ancora una volta, il pilota olandese della Red Bull è riuscito a utilizzare quella sua particolare magia, e a sopperire le difficoltà della sua RB21, per ottenere la miglior posizione possibile. Un risultato tutto sommato accettabile, guardando come era iniziato il weekend del team.

Fino a questo momento, l’inizio della stagione sembra un po’ la fotografia vista nel 2024: le due McLaren davanti a tutti, e Max Verstappen in agguato. Il quattro volte campione del mondo, ha ancora una volta mostrato il suo talento, nel portare in pista e gestire la difficile RB21, tra le insidie dell’Albert Park e portare a casa un buon risultato.

Al momento, la realtà del team di Milton Keynes sembra essere lontana e diversa, rispetto al 2023. Tuttavia, il pilota olandese è noto per avere un talento, nel riuscire a minimizzare i danni. Dunque, la seconda fila sulla griglia di partenza non dovrebbe essere un cattivo risultato per il team anglo-austriaco. D’altra parte, c’è un Liam Lawson apparso più in difficoltà, con molti errori che gli ha costato la possibilità di lottare tra i primi dieci. Anzi, il debutto in gara da neo pilota della Red Bull per il neozelandese, sarà dal fondo della griglia di partenza.

Max: “Ho avuto alcuni problemi”

“Ieri è stato molto difficile. Oggi, essere terzi è quello che siamo riusciti a ottenere. I giri in qualifica, sono molto emozionanti. Qui, c’è molto grip e tante curve veloci, per questo è sempre molto divertente a bordo di una vettura di Formula 1,” ha dichiarato Max Verstappen, appena sceso dalla sua Red Bull per prendere parte alle interviste di rito al termine delle qualifiche del GP Australia 2025.

“La qualifica è stata difficile. Non so com’è stata per gli altri, ma ho avuto alcuni problemi… ciò nonostante la differenza con le McLaren è molto grande, pertanto non ci sarebbe stato un cambiamento di posizione,” ha poi aggiunto l’olandese.

Nell’attesa della pioggia, o no…?

Tra Max Verstappen e Lando Norris, c’è un gap di appena quattro decimi, e tre da Oscar Piastri. Una distanza considerevole, che riflette la superiorità del team papaya in una Formula 1 che appare molto serrata.

Guardando bene nella realtà, Max Verstappen è riuscito a far meglio della Mercedes. Andrea Kimi Antonelli non è riuscito a superare la Q1, mentre George Russell ha ottenuto la quarta posizione, a meno di un decimo dall’olandese. Non è andata meglio per la Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno ottenuto un risultato al di sotto delle aspettative, ovvero con un settimo e ottavo posto.

Ora, il pensiero va alla gara di domenica. C’è la possibilità che arrivi la pioggia, anche se nelle ultime ore pare che la situazione si stia evolvendo diversamente. Tenendo un occhio al meteo, a Max Verstappen non sembra importare niente, e per lui sarebbe indifferente se verranno utilizzate le intermedie, i pneumatici da bagnato estremo o quelle da asciutto.

“Qualiasi cosa accadrà… pioggia, asciutto. Se sarà bagnato, accadono sempre cose folli qui, in quanto si scivola molto. Ma, sarà lo stesso per tutti,” ha commentato il pilota della Red Bull.