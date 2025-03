GP Australia, Red Bull: “Non siamo dove vogliamo essere”

GP Australia, è iniziato il weekend con le prime prove libere. Red Bull è apparsa un tantino sottotono, con prestazioni e difficoltà nel gestire la RB21

È iniziato il weekend del GP Australia, con le due sessioni di prove libere andate in scena, il venerdì, con la Red Bull apparsa in difficoltà.

Sono passate appena due settimane, dai test disputati in Bahrain e il weekend inaugurale della stagione 2025, sembra confermare le prime sensazioni arrivate dal box della Red Bull. Questa prima giornata all’Albert Park, pare infatti confermare le difficoltà a livello tecnico del team, con Max Verstappen e Liam Lawson che devono gestire una RB21 piuttosto complicata, soprattutto nella guida.

Non una situazione nuova per il team, che in passato anche non molto lontano, si è spesso resa protagonista di un venerdì terribile, ma consapevole di poter cambiare le sorti con tanto lavoro. Era consueto vedere i tecnici a lavoro, soprattutto di notte dopo le prove libere, tra una serie di briefing e simulazioni a Milton Keynes. Nottate in bianco, che spesso venivano ripagate nelle giornate successive, in particolare in qualifica e anche in gara.

Questa volta, guardando i tempi e le prestazioni degli altri team e rivali, come McLaren, Ferrari ma anche la Mercedes, la Red Bull sembra ancora più in alto mare. Il team guidato da Christian Horner, si troverà a dover cercare di migliorare in vista delle qualifiche, e sperare nell’arrivo della pioggia, prevista per domenica.

Verstappen: “In positivo, siamo sorpresi dal passo”

“Oggi il grip non era un granché, abbiamo fatto fatica su tutti e quattro i pneumatici, in particolare nel primo settore e in quello finale. La sensazione è che al momento, non siamo dove vogliamo essere, ma lavoreremo per trovare un miglior ritmo,” le prime parole di Max Verstappen.

“Non ci sono problemi di bilanciamento, quindi penso che sarà più difficile da sistemare. Tuttavia, non è qualcosa che non ci aspettavamo, quando siamo arrivati qui. Pensando positivamente, penso di essere stati sorpresi dal passo che la vettura ha mostrato.”

“Storicamente, qui a Melbourne non abbiamo mai mostrato grandi prestazioni, specialmente da quando hanno messo il nuovo asfalto. Perciò, vedremo come andrà nel corso del weekend. In ogni caso, continueremo a lavorare per trovare più passo, in vista delle qualifiche,” ha dichiarato Max Verstappen al termine delle due prove libere del GP Australia.

Lawson: “Non ci aspettavamo, così tanto lavoro da fare”

“Mi sono trovato confortevole in macchina oggi. Ma, non era abbastanza veloce, quindi stanotte avremo un sacco di lavoro da fare. Nel primo giorno in una nuova pista, ti aspetti di avere del lavoro da fare, ma non così tanto,” ha esordito Liam Lawson al suo Gran Premio d’esordio da pilota ufficiale della Red Bull.

“Non possiamo veramente individuare, il perché sia stato così difficile. Se lo avessimo saputo, almeno potremmo risolvere più velocemente. Dobbiamo aumentare il passo, sul giro secco, ma anche nei long run non era un granché. Quindi, sì, c’è un bel po’ da fare“.

“Sarà una sfida per il team, ma il nostro obiettivo è migliorare per domani,” ha ribadito Lawson al termine del venerdì di prove libere del GP Australia.