GP Australia: Verstappen è polemico, ma l’importante è la vittoria

Una gara rocambolesca e anomala si è appena conclusa sul circuito di Melbourne. Ma lui resta una costante: Max Verstappen vince il GP d’Australia, per la prima volta nella sua carriera. Il pilota Red Bull era stato superato da George Russell alla partenza, ma ha poi riconquistato la leadership alla seconda delle quattro ripartenze di questo concitato Gran Premio. Da allora, il passo della Red Bull è stato, ancora una volta, ineguagliabile. Prima della seconda bandiera rossa, Verstappen aveva staccato Lewis Hamilton, secondo in classifica, di ben dieci secondi.

Così Verstappen commenta la partenza che, inizialmente, gli ha fatto perdere la leadership della gara: “Abbiamo avuto una partenza pessima. Al primo giro sono stato cauto, perché avevo tanto da perdere, molto più di quanto ne avessi da guadagnare. Dopodiché penso che il passo della nostra vettura fosse veloce, e si è visto fin da subito“.

MAX: “It was a bit of a mess but we survived everything. We won, which is of course the most important!” #AusGP #F1 pic.twitter.com/XZCGeD5Yil



Il due volte campione del mondo non perde l’occasione per una critica velata nei confronti della gestione di questa corsa: “Eravamo lì ad aspettare di poter aprire il DRS e avere la possibilità di passare. Ma poi con queste bandiere rosse… Non lo so. Forse la prima volta ci poteva stare, ma la seconda proprio non l’ho capita. E’ stato un po’ un casino, ma siamo riusciti a sopravvivere a tutto. Anche oggi avevamo un bel passo e abbiamo vinto, ed è questa la cosa più importante“.

Un po’ di polemica, nelle parole di Verstappen, anche riguardo al corpo a corpo che ha avuto con Hamilton durante il primo giro. “Da parte mia ho cercato di evitare il contatto. E’ piuttosto chiaro nelle regole quello che è concesso e quello che non è concesso all’esterno. Ma è chiaro che non viene seguito. Però va bene così, avevamo un buon passo e abbiamo superato ugualmente. Ma è un qualcosa che dobbiamo tener conto per le prossime gare“.

LAP 48/58

Big oversteering moment for Max Verstappen as he runs awfully wide on the last corner!! 😱

He loses 4s to Hamilton in P2….#AusGP #F1 pic.twitter.com/k0NgccbeFC

— Formula 1 (@F1) April 2, 2023