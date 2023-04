GP Australia, Hamilton: “È stata una gara folle”

Quella del GP d’Australia è stata una gara molto caotica piena di interruzioni e molteplici ritiri, ma il podio della gara ha visto per la prima volta da molto tempo ben tre campioni del mondo tra questi anche Lewis Hamilton che è riuscito a salire sul secondo gradino

Secondo gradino del podio nel GP d’Australia quindi per Lewis Hamilton che è riuscito nel caos di Melbourne a massimizzare il risultato con una Mercedes che come ha ammesso lo stesso non sente ancora sua. Al termine della gara ai microfoni di David Coulthard ha sostenuto: “È stata una gara folle. Grazie a tutti i fans presenti qui in Australia a Melbourne. Bel weekend e settimana fantastica. Questa città continua a offrire uno scenario fantastico e a sostenerci”.

Dopo i consueti ringraziamenti che solitamente fa il sette volte iridato, ha analizzato la gara partendo dal ritido del compagno di squadra: “C’è stata un po’ di sfortuna per George oggi. La nostra affidabilità è sempre stata buona, quindi è un episodio sfortunato questo”, continuando sostiene: “Ma per noi ci sono stati tanti punti, non mi aspettavo di arrivare secondo. Sono molto grato di questo. Io non mi sento connesso a questa vettura, non mi sento a mio agio in macchina. Continuo a guidare nel modo migliore possibile malgrado questo e cerco di lavorare per creare questa connessione, ma è un progetto a lungo termine”.

“Considerando che siamo in ritardo rispetto alla Red Bull essere qui in lotta con la Aston Martin per noi è fantastico. Grazie a tutti i ragazzi in fabbrica. Possiamo chiudere questo divario. Gomme? Non era un bluff. Dovevo spingere tanto dalla partenza, prima per tenere dietro Max e poi Fernando, che spingeva tantissimo. Lui forse sul passo puro era più veloce di me, ma sono riuscito a tenerlo dietro. Di questo sono contento. Abbiamo tre campioni del mondo nella top-3, è qualcosa di straordinario”.