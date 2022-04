GP Australia: la griglia di partenza definitiva

Va a Charles Leclerc la pole position del GP d’Australia 2022 di Formula 1, la griglia di partenza evidenzia la doppia faccia della medaglia per la Ferrari

La griglia di partenza del GP d’Australia evidenzia il pilota monegasco che ha siglato il miglior tempo in Q3 con 1’17″868, all’ultimo e determinante tentativo di un’eccellente prestazione. Il classe ’97 si è piazzato davanti alle due punte Red Bull, di Max Verstappen e Sergio Perez, che hanno chiuso al secondo e terzo posto. Il messicano, però, è finito nel mirino dei commissari per non aver rispettato le bandiere gialle e rischia la retrocessione.

Per Charles Leclerc è l’11ª pole position della carriera, ma, in particolar modo, è quella che arresta la scia di Lewis Hamilton che ha firmato sei pole consecutive nel GP d’Australia. Il pilota Ferrari mette fine a un digiuno durato ben 15 anni per la Ferrari, l’ultima volta che fu al comando della prima fila sul tracciato di Melbourne avvenne con Kimi Raikkonen, nel 2007.

Quarto crono per Lando Norris a bordo della sua MCL36. Terza fila tutta Mercedes, con Lewis Hamilton e George Russell che partiranno, rispettivamente, dalla quinta e sesta posizione. Buon tempo per il padrone di casa Daniel Ricciardo, che domenica, all’Albert Park, guizzerà via dal settimo posto, seguito dal francese Esteban Ocon.

Giornata sfortunata per gli spagnoli

Giornata da dimenticare per Carlos Sainz, che scatterà soltanto dal 9° posto nel GP d’Australia. Il pilota spagnolo si è visto annullare un buon giro per una manciata di secondi, a causa di una bandiera rossa. Ha poi commesso un errore durante il tentativo decisivo, e, dunque, ha dovuto accontentarsi della quinta fila. Schianto, invece, per Fernardo Alonso, dopo aver ben impressionato in tutte le sessioni di prove libere. Mentre effettuava un super giro in Q3 – che con ogni probabilità lo avrebbe messo in condizione di posizionarsi tra le prime file – ha perso il controllo della sua monoposto finendo prima sull’erba e poi a muro.

Il suo incidente ha procurato sei minuti di attesa bandiera rossa, a fine Q3. Un vero pasticcio quello accaduto tra gli ereditieri Nicholas Latifi e Lance Stroll in Q1. I due canadesi si sono eliminati a vicenda per un contatto generato da uno strambo malinteso. Per tale motivo sono state inflitte tre posizioni di penalità a Stroll, che comunque partiva già dalle retrovie, al 20esimo posto. Fuori dal Q1 Haas ed Alfa Romeo. Sebastian Vettel precipita al diciottesimo posto.

GP Australia, risultati qualifiche: griglia di partenza definitiva

1) Charles Leclerc – Ferrari: 1:17.868

2) Max Verstappen – Red Bull Racing: +0.286

3) Sergio Perez – Red Bull Racing: +0.372

4) Lando Norris – McLaren: +0.835

5) Lewis Hamilton – Mercedes: +0.957

6) George Russell – Mercedes: +1.065

7) Daniel Ricciardo – McLaren: +1.164

8) Esteban Ocon – Alpine: +1.193

9) Carlos Sainz – Ferrari: +1.540

10) Fernando Alonso – Alpine

11) Pierre Gasly – AlphaTauri

12) Valtteri Bottas – Alfa Romeo

13) Yuki Tsunoda – AlphaTauri

14) Guanyu Zhou – Alfa Romeo

15) Mick Schumacher – Haas F1 Team

16) Alexander Albon – Williams

17) Kevin Magnussen – Haas F1 Team

18) Sebastian Vettel – Aston Martin

19) Nicholas Latifi – Williams

20) Lance Stroll – Aston Martin.

