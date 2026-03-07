Gp Australia: la griglia di partenza a Melbourne

Qualifiche Australia 2026: Russell si prende la pole seguito da Antonelli. Leclerc in seconda fila e Verstappen out in Q1

Le prime qualifiche dell’anno per il Gp di Australia, si concludono con non pochi colpi di scena e sorprese, con la griglia di partenza pronta ad infiammare Melbourne. George Russell, si dimostra il più veloce di tutti, assicurandosi la prima pole dell’anno. Il pilota britannico ha registrato il miglior tempo, posizionandosi al vertice di una sorprendente prima fila. Il compagno di squadra Kimi Antonelli, chiude al secondo posto, con un ottimo tempo, nonostante la giornata difficile. Dopo un incidente nelle FP3, la FIA ha aperto un indagine sull’italiano per unsafe condition. Durante il Q3 infatti, la sua Mercedes ha perso un pezzo in pista, creando un pericolo per gli avversari. La Federazione valuterà un’eventuale sanzione.

Grande sorpresa in casa Red Bull, con Hadjar che guadagna la terza posizione mentre il compagno di squadra, Max Verstappen, va a muro durante il Q1. L’olandese ha infatti perso il controllo della vettura e partirà dalla ventesima posizione. Leclerc chiude quarto mentre Hamilton è settimo e Ferrari avrà qualcosa su cui interrogarsi. Il campione del mondo Norris chiude sesto dietro al compagno di squadra Oscar Piastri, con McLaren che non è riuscita a spiccare il volo. Anche Lawson ed il rookie Lindblad, si posizionano in top 10, mostrando una Racing Bulls in buona forma. In decima posizione Gabriel Bortoleto che, nonostante un problema alla vettura, ha registrato un ottimo tempo con la sua Audi, seguito dal compagno di squadra Hulkenberg. Giornata nera anche per le Williams che faticano a tenere il passo.

La griglia definitiva del Gp di Australia

George Russell Kimi Antonelli Isack Hadjar Charles Leclerc Oscar Piastri Lando Norris Lewis Hamilton Liam Lawson Arvid Lindblad Gabriel Bortoleto Nico Hulkenberg Ollie Bearman Esteban Ocon Pierre Gasly Alexander Albon Franco Colapinto Fernando Alonso Checo Perez Valtteri Bottas Max Verstappen Carlos Sainz Lance Stroll