GP Australia, Russell: “La macchina oggi era fantastica”

Dietro a Max Verstappen, le qualifiche del GP d’Australia decretano la presenza delle due Mercedes con George Russell davanti a Lewis Hamilton – “che sessione per noi!”

A Melbourne le qualifiche non sono state per nulla scontate. A partire dall’uscita di scena di Sergio Perez già nei primissimi minuti, fino ad un Q3 elettrizzante che ha visto le due Mercedes vincere (almeno oggi) il confronto con Aston Martin e Ferrari. Con George Russell capace di accaparrarsi la seconda posizione in griglia per il GP d’Australia di domani, dietro a Max Verstappen per soli 236 millesimi e davanti al suo compagno di squadra per poco più di un decimo.

“Non ce l’aspettavamo, questo è certo”, le prime parole del classe ’98 alle interviste post qualifiche. “[È il risultato] del tanto duro lavoro che stiamo svolgendo in fabbrica e qui a Melbourne. Che sessione per noi! La macchina mi è sembrata viva, e sono riuscito a fare un giro davvero al limite. Non so se essere onestamente deluso dal non aver fatto la pole position perché è una di quelle situazione in cui le aspettative cambiano molto rapidamente in questo sport. Ieri saremmo stati molto contenti del quarto e del quinto posto, però oggi la vettura era fantastica e dimostra il tanto potenziale che ha”.

“Forse sarà stato per il jet lag. Forse noi lo abbiamo assorbito meglio degli altri”, scherza così George quando viene interrogato in merito a quanto sembrano aver trovato in Mercedes da ieri e oggi. “Devi capire quando ci sono delle buone giornate e quando brutte. Sicuramente accettiamo questo bel risultato, sarà dura domani tenere testa a Max, ma siamo molto contenti della seconda piazza”.

Ai microfoni di SkySport successivamente aggiunge: “Mentirei se ti dicessi che non è una sorpresa [ndr. in riferimento all’esito delle qualifiche]. Non siamo propri sicuri da dove sono uscite queste prestazioni, abbiamo fatto buoni progressi con la vettura dal Bahrain fino ad oggi. Siamo miglioranti lentamente ma non abbiamo ancora portato aggiornamenti alla monoposto, abbiamo solo sfruttato al massimo l’assetto”.

“Il passo che abbiamo mostrato in qualifica non lo avevamo nel resto del fine settimana. Mi sono sentito vivo, sono stato davvero felice di tagliare il traguardo e vedere dove ci eravamo piazzati. Non vediamo l’ora che sia domani”.