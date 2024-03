GP Australia, Norris: “Non posso che essere orgoglioso della mia squadra”

Il GP di Australia ha avuto un esito sensazionale per Lando Norris che arriva terzo alle spalle delle due rosse. Max out

Continua l’ascesa della McLaren che si piazza al terzo posto con Lando Norris al GP di Melbourne. Si tratta del primo podio di stagione per il team papaya che pare confermare il grande lavoro avviato nella seconda metà della scorsa stagione.

Rispetto allo spagnolo, Norris ha avuto un gap di 35 secondi e ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Ecco cosa ha detto il britannico: “La giornata è andata bene, non posso che essere orgoglioso della mia squadra, abbiamo ottenuto la terza e la quarta posizione molto importanti per il campionato. Non siamo riusciti a prendere Charles, anche se il nostro passo per certi versi poteva essere migliore”, ha dichiarato Norris.

Relativamente alle prestazioni della Ferrari, ha detto: “La Ferrari ha fatto un lavoro eccezionale, sono state molto veloci per tutto il weekend. Per me il bilancio è positivo, mi sono trovato bene anche con le gomme, non mi aspettavo di raggiungere il podio”.

“Chiaramente questo circuito si adatta, più di altri, alle nostre caratteristiche. Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avvicinandoci ancora di più alla Red Bull e alla Ferrari. Loro sono ancora avanti, ma il risultato di oggi certifica il nostro avvicinamento“, ha poi concluso.