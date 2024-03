GP Australia, Leclerc: “Meglio di così non poteva andare”

Con la sua seconda posizione Charles Leclerc completa la doppietta Ferrari al GP d’Australia – “questi sono punti molto importanti per la squadra”.

Il problema al freno posteriore destro avuto da Max Verstappen nei primi giri del GP d’Australia, e il suo conseguente ritiro, hanno spalancato le porte alla doppietta Ferrari. Dopo una gara letteralmente dominata, Carlos Sainz porta a Maranello la prima vittoria della stagione, con Charles Leclerc che chiude invece sul secondo gradino del podio. Il pilota monegasco, che aveva iniziato alla grande il fine settimana, si è poi dovuto accodare al compagno di squadra sia al sabato che alla domenica. Quest’oggi il classe ’97 ha pagato l’essersi dovuto fermare molto presto, cosa che poi ha condizionato il resto della corsa. Difficile pensare a ogni modo che lo spagnolo non potesse comunque andare a vincere col passo che ha messo in evidenza.

“È naturalmente una bella sensazione sopratutto per la squadra. Primo e secondo, una doppietta che non avveniva dal Bahrain del 2022 e quelli lì sono dei bei ricordi. È fantastico poterli rivivere di nuovo”, le parole di Leclerc che riportano alla mente ricordi di un paio di anni fa. Questa volta però in prima posizione non c’è stato lui. “Carlos ha avuto un fine settimana eccezionale rientrando fra l’altro dopo una operazione. Una gara incredibile la sua”.

“Io ho avuto un po’ più di difficoltà col primo set di gomme dure, mentre con nell’ultimo stint è andata meglio”. Le sue difficoltà in gara sono risultato anche di quelle avute durante qualifiche, perché comunque partire dalla quarta casella della griglia ha rappresentato una un fattore con cui dover fare i conti. Malgrado ciò a livello di squadra è innegabile che più di così non si poteva fare, tant’è che le parole a tal proposito sono state: “Meglio di così non poteva andare“.

“Non ho pensato di attaccare Carlos durante la gara. Nel primo stint dovevamo proteggerci da dietro, ci siamo dovuti fermare presto e da quel momento Carlos è stato molto veloce. Mentre io in quel momento stavo avendo più difficoltà. Perciò da quando ci siamo fermati, fin dal primo pit stop per me è stato chiaro“.

“Carlos ha fatto davvero un lavoro migliore, o durante le qualifiche e la gara. È giustissimo che la vittoria sia sua. Sono felice per la squadra, questi sono punti molto importanti. All’inizio del fine settimana ci dicevamo che dovevamo cercare di fare più punti possibili e più di così non si poteva”.