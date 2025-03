GP Australia, Norris: “Il modo perfetto per cominciare”

Si conclude con la pole position di Lando Norris la prima qualifica dell’anno, valida per il GP d’Australia

Archiviata la prima qualifica della stagione 2025 in quel dell’Albert Park, si prospetta una gara tiratissima visti i distacchi minimi tra i piloti in tutta la sessione. A strappare la prima pole dell’anno è Lando Norris, che partirà dalla prima casella per il GP d’Australia di domani. Appena 84 millesimi tra sé e il compagno di squadra, che completa la prima fila tutta McLaren, come da pronostico. Un mostruoso ultimo settore fa la differenza per il team di Woking, che ha lottato fino all’ultimo con Verstappen. Tre i decimi a separarli dal Campione in carica.

IT’S POLE FOR LANDO! Starting the first race of 2025 at the front of the grid #McLaren | #AusGP pic.twitter.com/1g22OMSU4z — McLaren (@McLarenF1) March 15, 2025

Pista difficile, nessuna certezza sul bagnato

“Mi sento molto bene, grazie” commenta il britannico al termine delle qualifiche. “È il modo perfetto per cominciare la stagione. Innanzitutto, grandi congratulazioni al team, tutti alla McLaren stanno facendo un lavoro fantastico, continuando quello che avevamo fatto a fine dell’anno scorso. Siamo partiti con uno e due, ma sono solo le qualifiche. Aspettiamo di vedere cosa accadrà domani, sicuramente sarà una gara insidiosa. Oggi però è stato un modo perfetto per partire”.

Tuttavia la pista è tutto fuorché semplice: “La macchina è estremamente veloce e, come avete visto, quando si riesce a mettere insieme tutto, è incredibile. Però è difficile mettere tutto insieme. Per cui è stata una bella lotta tra me e Oscar oggi, ed è stata dura. Specialmente dopo il mio primo giro, quando sono andato fuori e ho avuto il track limit, sapevo che nel secondo giro ero in una posizione difficile, perché dovevo rischiare tanto, però anche fare in modo di fare il giro pulito, senza commettere errori. Per cui è un’impostazione mentale per affrontare l’ultimo giro, però sono riuscito a farlo bene e sono molto contento”.

Sulla gara di domani, sulla probabile pioggia e le possibilità di podio, Norris risponde così: “Non voglio fare un passo più nella gamba, non quel tipo di persona. Sono contento che abbiamo messo la macchina in un’ottima posizione” continua “non abbiamo mai girato sul bagnato e sappiamo quanto sono forti Max e la Red Bull. Vedremo, ci saranno tante novità per tutti, ma ci sono anche tante cose nuove che impareremo lungo il cammino“.