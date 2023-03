GP Australia, Mercedes: “Non dobbiamo aspettarci un miracolo”

Delle sessioni di prove libere compromesse anche dalla pioggia, ma per le due Frecce d’Argento c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere i top team

“Non dobbiamo aspettarci un miracolo“. Sono queste le parole di Toto Wolff che, a conclusione della prima giornata di prove libere, mostra un entusiasmo contenuto, consapevole che la sua Mercedes è impegnata nella rincorsa dei top team. In realtà, nel corso del venerdì del GP di Australia, le Frecce d’Argento hanno dimostrato un buon passo, con un sorprendente Lewis Hamilton in seconda posizione dopo le prime prove libere e un quarto posto di George Russell durante la seconda sessione.

“Il livello di grip è buono, abbiamo provato cose differenti su entrambe le vetture, che hanno funzionato in una ma non nell’altra. Però è una buona direzione quella che stiamo seguendo“, ha commentato Wolff ai microfoni di Sky Sport. “Credo che i piloti debbano fare tutto ciò che ritengono corretto nella loro monoposto. […] Ci sono ottimi segnali di ripresa, ma dobbiamo correre, confermare e produrre cambiamenti. Non credo ci saranno modifiche importanti prima di Imola, dobbiamo fare le cose per bene. Non dobbiamo sperare che un miracolo ci porti improvvisamente a mezzo secondo“, ha concluso Wolff.

LE PAROLE DEI PILOTI NEL VENERDÌ DEL GP D’AUSTRALIA

Dopo la prima giornata di prove libere in vista del GP d’Australia, i piloti si sono detti mediamente soddisfatti dei risultati raccolti, che arrivano da una giornata complessa ma che ha permesso di fare molto lavoro in pista. “Questa mattina è andata bene, ma questo pomeriggio non è stato altrettanto bello. Abbiamo apportato alcune modifiche dopo le FP1 che non hanno funzionato del tutto“, ha sottolineato Lewis Hamilton. “Cercheremo di lavorarci questa sera. Ha piovuto anche nelle FP2, quindi non è stata la migliore delle sessioni“.

Il pilota britannico ha fatto un punto generale sulle sessioni di prove libere, guardando anche al lavoro degli altri piloti. “Come abbiamo visto questa mattina, qui il traffico è sempre un problema. Tutti hanno avuto problemi nelle FP1 con il GPS“, ha sottolineato. “Quindi speriamo che non accada di nuovo e non ci intralceremo a vicenda. Domani non gareggeremo contro le Red Bull, cercheremo però di migliorare quanto più possibile“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche George Russell, che ha evidenziato il buon passo della monoposto, sebbene si sia detto non del tutto soddisfatto della giornata di prove libere. “È abbastanza soddisfacente dal punto di vista della guida, ci rendiamo conto che la macchina è migliorata e come squadra abbiamo lavorato duro. La FP2 è stata frustrante per tutti, sotto la pioggia“, ha dichiarato. “È stata comunque una sessione ragionevole, dato che abbiamo fatto un passo avanti rispetto alle FP1“.

Le condizioni meteo rappresenteranno un’incognita per il weekend e andranno a influenzare notevolmente il grip dell’asfalto. Questa è un’evidenza che Russell ha evidenziato e terrà in considerazione in vista delle qualifiche e della gara, consapevole che ci sarà molto da lavorare: “In qualifica faremo molti giri. È una situazione diversa dal solito, quindi potrebbe essere entusiasmante. Sappiamo di avere degli aggiornamenti in arrivo per le prossime gare, ma questo fine settimana dobbiamo massimizzare le nostre possibilità“.