GP Australia: le dichiarazioni dei top team

Dopo ore di tira e molla, nella notte è arrivata l’ufficialità: il Gran Premio d’Australia è stato annullato in via precauzionale

In seguito a una lunga riunione tra scuderie partecipanti al campionato, FIA e Liberty Media, è arrivata l’ufficialità: il primo Gran Premio stagionale di Formula 1 è stato rinviato per la sicurezza di tifosi e personale. La notizia del rinvio era stata data quasi per certa dopo la positività al COVID-19 di un membro della McLaren, il quale era stato messo in isolamento per evitare la diffusione del virus. La squadra britannica, aveva così deciso di ritirarsi dal GP d’Australia, per evitare ulteriori complicanze.

A essa, dopo ore difficili, si è accodata la FIA, che ha deciso di annullare la gara. Secondo numerose indiscrezioni, la decisione è stata più complessa del previsto, poichè vi erano squadre come la Ferrari favorevoli allo stop e altre decise a correre nonostante la pandemia. Alla fine, però, ha prevalso il buon senso e oltre a suddetto GP sono state rinviate anche le gare in programma in Bahrain e Vietnam.

MERCEDES: DELUSI, MA IL BENESSERE DELLA SQUADRA È LA PRIORITÀ

Con un comunicato ufficiale, la Mercedes AMG Petronas ha dichiarato di aver espressamente chiesto la cancellazione del GP d’Australia 2020. “Il team ha inviato una lettera alla FIA e alla F1 chiedendo la cancellazione del Gran Premio. Condividiamo la delusione dei fan per il fatto che questa gara non potrà proseguire come previsto, ma il benessere e la salute fisica e mentale dei membri del nostro team sono la priorità assoluta“.

“Alla luce degli eventi che stiamo vivendo in relazione alla pandemia di coronavirus, non ritenevamo che la sicurezza dei nostri dipendenti potesse essere garantita con la partecipazione all’evento. Comprendiamo il peggioramento della situazione europea, soprattutto in Italia. Oltretutto, non sarebbe stato giusto partecipare a un evento in cui concorrenti come McLaren non erano in grado di farlo per circostanze fuori dal loro controllo”.

FERRARI: SOSTEGNO ALLA FIA

Anche la Scuderia Ferrari ha voluto garantire la sicurezza dei propri dipendenti e ha espresso il proprio sostegno alla Federazione. “La Scuderia Ferrari esprime il suo totale sostegno alla decisione presa da FIA e Formula 1 insieme alla Australian Grand Prix Corporation di cancellare il Gran Premio d’Australia, previsto da venerdì 13 a domenica 15 marzo al circuito dell’Albert Park di Melbourne”.