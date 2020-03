Rosberg: “Verstappen unico al livello di Lewis”

Follow on Twitter

Secondo il tedesco, Max è l’unico in grado di competere con Hamilton a livello di talento

Nico Rosberg non è mai banale nelle sue uscite e farà discutere anche stavolta.

Secondo il campione della stagione 2016, il pilota olandese è l’unico uomo in griglia in grado di battagliare con il #44 della Mercedes.

“Max è l’unico nella F1 ad un livello simile a Lewis“, ha detto il campione del mondo Rosberg 2016 all’agenzia di stampa PA.

“Ha quel talento eccezionale molto raro che Lewis ha e se ha la macchina giusta, non c’è dubbio che sarà un contendente per il campionato in questa stagione” .

Rosberg sottolinea:“Ma non puoi dire che Max sia un pilota migliore di Lewis. Lewis diventerà il migliore di tutti i tempi, quindi non puoi dirlo affatto”.

HAMILTON FAVORITO

“Lewis è il favorito assoluto per vincere il campionato, ma ho grandi speranze di poter assistere a una stagione da brivido“, ha aggiunto Rosberg.

Una battuta anche sui team:“Sono fiducioso e ottimista sul fatto che la Red Bull e la Ferrari possano migliorare ed essere in condizioni di parità con la Mercedes”.