GP Australia, Hadjar: “Non pensavamo di poter lottare per la top 3”

GP Australia, Hadjar sorprende in qualifica: terzo posto alla prima con Red Bull

Il GP d’Australia si apre con una sorpresa in qualifica: Isack Hadjar conquista il terzo posto alla sua prima sessione ufficiale con la Red Bull. A Melbourne il francese ha fermato il cronometro in 1:19.303, alle spalle delle due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, che hanno monopolizzato la prima fila della griglia. In conferenza stampa, Hadjar ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto nella prima qualifica della stagione.

Hadjar soddisfatto: “Qualifica molto liscia, sono davvero contento”

In conferenza stampa al termine della qualifica del GP d’Australia, Isack Hadjar ha commentato con soddisfazione il terzo posto conquistato sulla griglia di partenza. Il pilota francese, alla sua prima qualifica ufficiale con la Red Bull, ha sottolineato quanto il risultato sia arrivato quasi a sorpresa dopo un inizio di weekend non semplice.

“Prima di tutto grazie mille ai fan per il supporto”, ha dichiarato Hadjar. “È stata una qualifica molto liscia per me e sono davvero contento del risultato”.

Hadjar sul weekend complicato: “Non era scontato lottare per la top 3”

Hadjar ha poi spiegato che le sensazioni durante le prove libere non facevano pensare a una lotta per le prime posizioni. Il lavoro svolto con il team durante la sessione di qualifica è stato però decisivo per migliorare il rendimento della vettura e trovare il giro giusto nel momento più importante.

“Per tutto il weekend è stato un po’ difficile arrivare alla qualifica con le sensazioni giuste”, ha raccontato il pilota Red Bull. “Non ci sembrava di essere nella posizione di poter lottare per le prime tre posizioni”.

GP Australia, Hadjar trova il ritmo giusto e sale sul podio virtuale della griglia

Secondo Hadjar, Ferrari e McLaren sembravano avere qualcosa in più nella prima parte del fine settimana. Tuttavia, con il passare della sessione, la situazione è cambiata e il francese è riuscito a trovare il ritmo necessario per inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

“Mi sembrava che le Ferrari e le McLaren fossero abbastanza davanti a noi”, ha spiegato. “Però siamo riusciti a recuperare nel corso della sessione di qualifica e nell’ultimo giro sono riuscito a fare davvero un ottimo tempo”.

Il giro finale ha infatti permesso al pilota francese di conquistare la terza posizione sulla griglia, alle spalle delle due Mercedes.

Hadjar sulla gara: “La partenza sarà chiave, ma puntiamo al podio”

Con la prima fila occupata da George Russell e Kimi Antonelli, Hadjar scatterà dalla seconda fila. Il pilota Red Bull ha ammesso che la partenza potrebbe rappresentare uno dei momenti chiave della gara.

“L’unica cosa che posso fare è cercare di partire meglio”, ha commentato. “Vedremo cosa succederà in gara, ma naturalmente un podio sarebbe davvero bello”.

Il terzo posto in qualifica rappresenta comunque un segnale positivo per Hadjar e per la Red Bull all’inizio della stagione, soprattutto considerando le difficoltà incontrate nelle prime fasi del weekend a Melbourne.