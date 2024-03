GP Australia, la griglia di partenza

I semafori si spegneranno alle cinque del mattino italiane domani sul circuito di Melbourne per la partenza del GP d’Australia. A scattare dalla pole position sarà ancora una volta lui, Max Verstappen. Il vero MVP delle qualifiche, però, è senza dubbio Carlos Sainz. Dopo l’operazione all’appendice di due settimane fa, lo spagnolo ha lottato per la pole position fino alla fine. Registrando il miglior tempo sia in Q1 che in Q2.

CARLOS: “It’s been a tough couple of weeks. A lot of days in bed waiting to see if I could be here today. To make it to this weekend and then obviously to put it on the front row after leading through qualifying I was almost not believing it”

