GP Australia, Sainz: “Non sono al top, ma spingerò”

Terminate le qualifiche sul circuito dell’Australia, a parlare questa volta è Carlos Sainz , che lascia le sue impressioni sulla sessione svolta

La categoria regina dei motori sbarca in Australia per la terza tappa della stagione, tanti cambiamenti in pista perché vediamo un mescolamento delle carte sulla griglia. Dopo il GP di Jeddah questa è la volta dell’Australia, in cui vediamo una Ferrari sempre più presente rispetto ai suoi standard. A farle compagnia però c’è anche la McLaren, che con il grande lavoro effettuato quest’anno arriva a battersi insieme ai top team in cima alla griglia. Al termine delle qualifiche del GP d’Australia , Sainz si apre sulle prestazioni della sua monoposto.

Dopo aver assistito alla deludente prestazione della Mercedes sempre più in difficoltà questo weekend, d’altra parte la Ferrari chiude il Q2 segnando il miglior tempo, indice di un ottima ripresa. Allo spegnimento dei semafori, al Ferrari di Sainz apre la sfida al miglior tempo chiudendo il giro con 1:16.331, seguito dalla Ferrari di Leclerc con una differenza di +0.104. Tuttavia Max Verstappen non ci sta, e si unisce alla battaglia piazzandosi in prima posizione sopra la doppietta Ferrari.

A seguito della sessione di qualifiche del GP d’Australia, Sainz parla delle sue prestazioni, sperando nell’ottima posizione di partenza per la giornata di domani. “Sono state un paio di settimane molto difficili. Una serie di giorni passate a letto. Non sapevo se sarei riuscito ad essere qui oggi per il weekend. Poi essere qui in macchina in seconda posizione , quasi non ci credevo. E’ stata davvero davvero dura. Però sono molto soddisfatto , sono contento di riuscire a battermi con le Red Bull. Devo ammettere, all’inizio c’era un po’ di ruggine, però sono riuscito a ritrovare il ritmo e avere un giusto passo. E davvero mi trovo molto bene sulla macchina. La gara di domani sarà lunga, non sono nella condizione perfetta, ma spingerò.”